Hitterecord: 5 dagen op rij warmer dan 35 graden

Het is dinsdag de vijfde dag op rij dat ergens in Nederland een temperatuur boven de 35 graden is gemeten. Dat is sinds het begin van de metingen in 1901 nog niet eerder voorgekomen, meldt Weeronline.

In de zomer van 2003 was het vier dagen lang zo warm. Dat gebeurde begin augustus. De reeks dit jaar begon afgelopen vrijdag in het Limburgse Arcen. Vervolgens werd op zaterdag de warmste dag van het jaar gemeten: op tien van de 34 officiële weerstations werd het 35 graden of warmer. Op zondag en maandag zakte de temperatuur iets. Dinsdag was het opnieuw Arcen waar met 35,6 graden de hoogste temperatuur van het land werd gemeten.

Zondag en dinsdag werden ook al warmterecords gevestigd. Het ging om de warmste 9 en 11 augustus ooit gemeten in De Bilt, het hoofdstation van het KNMI. Mocht het woensdag in De Bilt weer 30 graden of warmer worden, dan is het weer voor het eerst zeven dagen op rij tropisch. De weersvoorspelling voor woensdag en donderdag laat overigens zien dat het plaatselijk waarschijnlijk iets afkoelt vanwege onweersbuien.

De warmte en droogte in Nederland leveren problemen op met de toevoer van het drinkwater, waarschuwde waterbedrijf Vitens maandag. Waterbedrijven kunnen de vraag naar drinkwater door de hittegolf bijna niet aan.