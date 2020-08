Halsema: ‘Bas van Wijk betaalde hoogste prijs voor moed’

Volgens burgemeester Femke Halsema van Amsterdam wijst alles erop dat Bas van Wijk, de 24-jarige man die afgelopen weekend werd doodgeschoten bij een recreatieplas in Amsterdam, een onschuldig slachtoffer is. In een schriftelijke reactie op het incident zegt Halsema mee te leven met de familie en vrienden, meldt persbureau ANP. „Hij heeft de hoogste prijs betaald voor zijn moed”.

Van Wijk werd zaterdag op klaarlichte dag doodgeschoten bij watergebied de Oeverlanden bij de Nieuwe Meer in Amsterdam. Ooggetuigen zeggen tegen Het Parool dat hij wilde voorkomen dat het horloge van een van zijn vrienden zou worden gestolen door een groep jongens. Daarop zou een van hen een wapen hebben getrokken en Van Wijk onder meer in zijn borst en been hebben geschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed uiteindelijk aan zijn verwondingen. De politie heeft meerdere getuigen gesproken, de dader is nog op vrije voeten.

Volgens Halsema heeft het onderzoek naar het incident bij de Nieuwe Meer de hoogste prioriteit. Op sociale media wordt onder de hashtag #gerechtigheidvoorBas opgeroepen tot een stille tocht ter ere van Van Wijk komende zondag naar de Dam in Amsterdam. Halsema zegt open te staan voor „een passende herdenking voor Bas”.