Grootste Nederlandse cocaïnelab ooit ontmanteld in Drentse Nijeveen

De politie heeft vrijdag de naar eigen zeggen grootste cocaïnewasserij ooit in Nederland ontmanteld in het Drentse Nijeveen. Dat meldt de Landelijke Eenheid van de politie dinsdag. In de tot drugslab omgeturnde manege kon dagelijks zo’n 150 tot 200 kilogram van de drug worden geproduceerd. In totaal zijn zeventien verdachten, onder wie de eigenaar van het terrein, aangehouden in verband met de inval.

Op locaties in het Noord-Brabantse Elshout en het Gelderse Apeldoorn werden dezelfde dag ook invallen gedaan die verband hielden met het drugslab in Nijeveen. In een loods in Apeldoorn vond de politie 120.000 kilo aan dragermateriaal, waaruit de drug via een chemisch proces onttrokken kan worden. In Nijeveen werden naast chemicaliën en andere grondstoffen die nodig zijn voor de drugsproductie ook slaapvertrekken aangetroffen. De ontmanteling van het lab nam drie dagen in beslag, omdat het chemische proces voorzichtig moest worden gestopt.

Ondermijningsproblematiek

Vanwege de grootte van het gebouw en de inrichting en apparatuur schat de politie dat er dagelijks drugs werden geproduceerd met een straatwaarde tussen de viereneenhalf en zes miljoen euro. Van de zeventien aangehouden personen hebben er drie de Nederlandse nationaliteit, een de Turkse en dertien anderen een Colombiaans paspoort. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten door de politie.

De politie noemt de (internationale) handel in cocaïne een belangrijke bron voor het ontstaan van ondermijningsproblematiek in Nederland. In de afgelopen maanden werd in de haven van Rotterdam meerdere keren een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. In juni ging het onder meer om de vondst van tweeduizend kilo coke in een container met bananen uit Ecuador. Een maand later werd nog eens ruim 500 kilo cocaïne onderschept in een container met appels uit China.

Omdat cocaïne in poedervorm niet makkelijk te verstoppen is, wordt bewerkte coke naar Europa getransporteerd. Vaak gebeurt dit in de vorm van een kneedbare pasta. In een cocaïnewasserij worden de drugs bewerkt met chemicaliën, waarna het poeder overblijft.