‘Geheime tuin’ als een paddo-trip

Leuk weetje: in de nieuwe verfilming van kinderboekklassieker De geheime tuin (1911) van Frances Hodgson Burnett speelt Colin Firth de vader van het jongetje dat hij in een tv-versie uit 1987 al eens speelde.

Wie zich die serie nog kan herinneren en er nostalgisch van wordt, is niet de doelgroep van deze nieuwe film over de 10-jarige Mary. Het meisje wordt aan de vooravond van de opdeling van Brits-Indië in India en Pakistan na de dood van haar ouders naar een norse oom in de grauwe Yorkshire Moors gestuurd. Daar sluit ze vriendschap met de rondzwervende Dickon en haar bedlegerige neefje en ontdekt ze niet alleen een geheime, maar ook betoverde tuin. Zo helpt het drietal elkaar over pijn en trauma’s heen te komen.

Deze Secret Garden is bijna ‘augmented reality’, de digitale variant op een paddo-trip: de bloemen ontspruiten in lichtgevende kleuren voor je ogen, met één windvlaag passeren de seizoenen. De film maakt zo zichtbaar hoe helend de natuur op deze kinderen werkt.

Jeugdfilm The Secret Garden Regie: Marc Munden. Met: Dixie Egerickx, Amir Wilson, Colin Firth. In: 93 bioscopen ●●●●●

NRC Opvoeden De beste opvoedstukken en tips voor kinderen, jongeren en hun (groot)ouders Inschrijven