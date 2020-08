Coronatest bij klachten moet echt sneller, vindt het RIVM. Quarantaine kan wellicht korter

Mensen met Covid-19-achtige klachten moeten zich sneller melden bij de GGD om getest te worden. Dat zeiden RIVM-directeur Jaap van Dissel en directeur Nicolette Rigter van de GGD Utrecht dinsdagmiddag bij een zogeheten technische briefing in de Tweede Kamer.

Volgens Van Dissel wordt nu pas gemiddeld 3,7 dagen na de eerste klachten een test afgenomen in een van de teststraten van de GGD’s. Daarna duurt het nog enige tijd voor de testuitslag bekend is, en de GGD’s aan hun bron- en contactonderzoek kunnen beginnen. Het gevolg van deze vertraging is dat driekwart van de gebelde contacten op dat moment zelf ook al klachten had. Gemiddeld heeft elke positief geteste persoon met drie à vier mensen intensief contact gehad (langer dan een kwartier op minder dan anderhalve meter). Als die mensen op hun beurt klachten hebben, kunnen ze zelf op dat moment alweer andere mensen besmet hebben. „Op die cyclus wil je winst gaan behalen”, zei Van Dissel. „Dat is essentieel voor het bron- en contactonderzoek.” Rigter voegde daaraan toe: „Doe niet wat je normaal doet, namelijk even wachten om te kijken hoe de klachten zich ontwikkelen, maar ga snel testen.”

Tien dagen in quarantaine

Als mensen eerder een eerste test laten afnemen, wordt volgens Van Dissel „het effect van de quarantaine ook groter”. In Nederland wordt mensen nu geadviseerd om veertien dagen in quarantaine te gaan als zij in nauw contact zijn geweest met een Covid-19-patiënt. In het buitenland is dat soms tien dagen.

Bij het Outbreak Management Team, dat de minister van Volksgezondheid adviseert bij de bestrijding van de epidemie, ligt nu een voorstel om de duur van de quarantaine te bekorten. Dat zou kunnen omdat meer dan 90 procent van de contacten al binnen tien dagen na besmetting klachten ontwikkelt. Een kortere quarantaine zou het mensen mogelijk makkelijker maken om zich aan de coronamaatregelen te houden.

De kabinetsrol in de coronacrisis is te klein, vindt een deel van de Tweede Kamer. Rutte vindt het vooral aan de burger. Lees de voorbeschouwing van het coronadebat van woensdag

Besmette personen houden zich niet altijd aan het dringende advies om thuis te blijven en afstand te houden tot familieleden. „Het komt voor dat we iemand bellen die zich duidelijk in de supermarkt of een rijdende auto bevindt”, zei Rigter.

Gouda nieuwe brandhaard

De afgelopen week hebben 4.036 mensen te horen gekregen dat zij positief getest zijn op het nieuwe coronavirus. Een week eerder (tussen 29 juli en 4 augustus) waren dat nog 2.588 personen. Dat is een stijging van 56 procent. Het aantal ziekenhuisopnames is deze week licht gedaald (van 44 naar 38), terwijl het aantal overledenen is gestegen van 6 naar 9.

Net als vorige week deden relatief de meeste besmettingen zich voor in de gemeenten Rotterdam (1.154 per 100.000 inwoners), Amsterdam (1.123) en Bergen op Zoom (242). Een nieuwe haard is Gouda (146) – een buurgemeente van Waddinxveen, waar twee weken geleden veel besmettingen waren.

Dat het aantal besmettingen toeneemt, blijkt ook uit het zogeheten reproductiegetal. Dat is het aantal mensen dat besmet wordt door een persoon met Covid-19. Dat getal bedraagt nu 1,3.

Steeds meer nauwe contacten

De stijging van het aantal besmette personen doet zich, anders dan aan het begin van de epidemie, vooral voor bij de leeftijdsgroepen tussen twintig en veertig jaar. De jongere patiënten worden in veel geringere mate ziek van het virus, en daardoor blijft vooralsnog het aantal ziekenhuisopnames klein. Maar, zo waarschuwde Van Dissel dinsdag, „als jongeren het aan hun ouders doorgeven of op bezoek gaan bij hun grootouders”, dan zal dat binnenkort ook terug zien zijn in het aantal ziekenhuispatiënten.

Het onderzoek dat de GGD’s doen om te achterhalen waar patiënten zijn geweest en wie ze besmet kunnen hebben, verloopt soms moeilijk, zo zei Van Dissel. Ook de GGD’s zelf hadden daar eerder al over aan de bel getrokken. „Het is dweilen met de kraan open”, zei Van Dissel dinsdag.

Dat komt niet alleen door de toename van het aantal mensen dat positief test, maar ook door de toename van het aantal mensen met wie zij intensief in contact zijn geweest. „Besmette personen hebben steeds meer nauwe contacten”, zei Rigter. Er is daarbij een kleine groep met heel veel contacten: „Soms wel meer dan honderd.”

Het gaat volgens haar dan bijvoorbeeld om „bruiloften die enkele dagen duren, maar ook doordat mensen in enkele dagen lunchen met een groep en dan ook nog drie avonden zijn wezen stappen.”

Contactonderzoek kost soms 12 uur

Door het stijgende aantal contacten kost een onderzoek meer tijd; niet acht uur, zoals gepland, maar soms wel twaalf uur – zeker in de regio’s met veel besmettingen. Daar hebben de GGD’s de afgelopen week slechts 70 procent van de bron- en contactonderzoeken kunnen voltooien. In de maanden juni en juli was dat ruim boven de 90 procent.

„Dat moet weer naar 95 procent”, zei Van Dissel. „Om het virus weg te krijgen moet je elk brandhaardje afblussen.” De GGD’s hebben daarom de testcapaciteit verhoogd. Het aantal teststraten is van 80 naar 104 gegaan, terwijl het aantal fte’s versneld van 550 naar 1.050 gaat en de komende tijd verdubbeld moet worden tot 2.000.

Het RIVM telt op dit moment 379 clusters van besmettingen. Dat zijn groepen van minimaal drie personen van wie de besmetting aan één bron gelinkt kan worden. De gemiddelde grootte van een cluster is 5,6 personen, maar het grootste cluster telt 43 mensen.

Besmettingen binnen gezinnen vormen de grootste groep clusters: 139 clusters zijn te linken aan een thuissituatie. De tweede groep (59 clusters) zijn besmettingen op bijeenkomsten als feesten en borrels en bij vriendengroepen. Daarna volgt het werk (54 clusters). Hierbij tekende Van Dissel aan dat dit mensen kan betreffen die op hun werk het virus doorgeven dat ze op een borrel hebben opgelopen. De horeca neemt een relatief klein aantal clusters (13) voor zijn rekening.

Tijdens de bijeenkomst in de Tweede Kamer vroeg Kamerlid Corinne Ellemeet (GroenLinks) waarom mensen zich vaak niet laten testen. Van Dissel noemde dit „een essentieel punt. Infectieziekte is gedrag. Mensen motiveren om zich te laten testen is wat ons gaat helpen. Misschien is de communicatie onvoldoende. Misschien moet die meer zijn gericht op subgroepen, waar mensen minder Nederlands beheersen.” Ook zouden testlocaties beter bereikbaar moeten worden.

Lees een analyse van de spreiding van de teststraten: Testlocaties corona zijn vaak een flink eind rijden