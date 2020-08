ICT'ers zijn kampioen thuiswerken tijdens coronacrisis

Van alle werknemers in Nederland hebben ICT'ers het afgelopen kwartaal het vaakst thuisgewerkt. Het aandeel thuiswerkers met een ICT-beroep verdubbelde tot ruim 40 procent vergeleken met diezelfde periode een jaar geleden, de grootste toename van alle beroepen in Nederland. Dat blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

ICT'ers met een hoge functie werkten relatief het vaakst thuis. Diezelfde trend is zichtbaar bij andere beroepen, met als uitzondering op de regel beroepen in de zorg, waar ook met mensen met hogere beroepsniveaus relatief weinig mogelijkheden hebben om thuis te werken.

Naast ICT'ers werkten ook managers, mensen met een creatief of taalkundig beroep en werknemers met een pedagogische beroep de afgelopen maanden relatief vaak vanuit huis. Bij veel banen is dat logischerwijs niet mogelijk, zoals bij beroepen in de dienstverlening (kappers, schoonmakers en barkeepers), transport en logistiek (chauffeurs, vakkenvullers) en technische beroepen zoals timmermannen en loodgieters. Voor ruim de helft van de 7,4 miljoen werknemers in Nederland was thuiswerken zo niet of nauwelijks mogelijk.