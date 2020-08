Wereldwijd meer dan 20 miljoen bevestigde gevallen Covid-19

Het aantal vastgestelde gevallen van Covid-19 in de wereld is maandag de 20 miljoen gepasseerd. Dat blijkt uit cijfers van Johns Hopkins University in Maryland.

Wereldwijd is bij ongeveer 734.000 mensen bevestigd dat ze aan de gevolgen van het coronavirus zijn overleden. Naar verwachting zal het mondiale dodental binnen enkele dagen boven 750.000 liggen. Sinds het wereldwijde aantal bekende gevallen op 22 juli de 15 passeerde, is bijna tweederde van de nieuwe gevallen geconstateerd in de Verenigde Staten, India en Brazilië, schrijft AP.

Gezondheidsautoriteiten vermoeden dat de werkelijke aantallen aanmerkelijk hoger liggen, omdat lang niet alle patiënten worden getest en omdat mogelijk 40 procent van mensen die het coronavirus oplopen geen symptomen hebben.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn de cijfers geen reden tot wanhoop. „Achter deze statistieken gaat veel pijn en lijden schuil”, zei directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus. Maar er is ook hoop, zei hij. „Het is nooit te laat om het tij van de uitbraak te keren.” Hij wees op landen die de pandemie onder controle hebben gekregen, waaronder Rwanda en Nieuw-Zeeland.