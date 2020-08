Coffeeshopbaas Johan van Laarhoven na zes jaar vrij

De voormalige Tilburgse coffeeshophouder Johan van Laarhoven mag na een detentie van ruim zes jaar op 28 augustus zijn gevangeniscel in de penitentiaire inrichting in Vught verlaten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft ingestemd met een verzoek van zijn raadslieden om vervroegd met een enkelband in vrijheid te worden gesteld. De vrijlating wordt bevestigd door zijn raadslieden Geert-Jan Knoops en Gerard Spong.

Van Laarhoven (60) zit sinds 2014 achter de tralies. De oprichter van de coffeeshopketen The Grass Company in Brabant werd in 2014 met zijn echtgenote opgepakt in de Thaise badplaats Pattaya waar hij sinds 2008 rentenierde.

75 jaar gevangenisstraf

Zijn aanhouding volgde nadat het Openbaar Ministerie in Breda een rechtshulpverzoek naar Thailand had gestuurd. Het OM vroeg om informatie in een onderzoek dat sinds 2011 in Nederland loopt. Johan van Laarhoven en zijn broer Frans worden in Nederland verdacht van witwassen van drugsgeld en grootschalige belastingontduiking.

Door de Thai werd Van Laarhoven daarna gezien als een grote drugshandelaar. Van Laarhoven werd in Thailand veroordeeld tot een gevangenisstraf van 75 jaar wegens witwassen van drugsgeld, waarvan hij er in de praktijk twintig zou hebben moeten uitzitten. Na interventie van minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) die een jaar geleden afreisde naar Thailand om bij de autoriteiten aan te dringen op zijn vrijlating, mocht Van Laarhoven begin dit jaar naar Nederland vertrekken om zijn straf hier uit te zitten.

Familie van Van Laarhoven op Schiphol: ‘Ik mocht mijn broer geen hand geven’

‘OM werkte vrijlating tegen’

Volgens advocaat Knoops werd de vrijlating van Van Laarhoven tegengewerkt door het OM: „Het OM in Breda heeft tot twee keer toe een onjuist document ingebracht waarin staat dat vervroegde invrijheidsstelling van Van Laarhoven in strijd zou zijn met de afspraken die justitie met de Thaise autoriteiten heeft gemaakt. Vrijlating zou de politieke verhoudingen met Thailand op scherp zetten, zei het OM. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft dit tegengesproken”, aldus Knoops.

Het OM in Breda zegt zich „niet te herkennen in de kritiek’’, aldus een woordvoerster.

De oorspronkelijke datum waarop Van Laarhoven in Nederland zou worden vrijgelaten was augustus 2021. De reclassering is ook akkoord met elektronisch huisarrest voor Van Laarhoven. „Hij moet ook per week negentien uur werkstraf gaan uitvoeren en mag geen zakelijk contact hebben met The Grass Company”, zegt Knoops.

Belastingfraude

Johan van Laarhoven en zijn broer Frans en drie medeverdachten moeten nog voor de rechtbank in Breda terechtstaan wegens belastingfraude, lidmaatschap van een criminele organisatie en het witwassen van meer dan 20 miljoen euro. Een zittingsdatum voor de berechting in het al negen jaar lopende onderzoek is nog niet bekend. De berechting is volgens een woordvoerster van het OM vertraagd door de coronacrisis.

Advocaat Spong zegt niet uit te sluiten dat de behandelend officier van justitie Peter Snijders op 28 augustus alsnog zal proberen Johan van Laarhoven opnieuw te laten opsluiten als verdachte in de fiscale zaak. „Het argument zou dan kunnen zijn dat de Nederlandse vervolging losstaat van de ‘Thaise zaak’. Deze aanklager is tot alles in staat”, aldus Spong.