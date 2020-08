Betogers en oproerpolitie staan tegenover elkaar in Minsk

Protesten De voorlopige uitslag van de presidentsverkiezingen in Wit-Rusland, die zittend president Loekasjenko de overwinning toedicht, roept sinds zondagavond grote onvrede op onder de bevolking van het Oost-Europese land. Duizenden betogers trokken de uitslag in twijfel en gingen de straten op. Ze raakten in veel gevallen slaags met de politie. Een fotoreportage van de demonstraties in de Wit-Russische hoofdstad Minsk.