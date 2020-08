Zwemkampioene Dawn Fraser belandde na een wilde nacht in een Japanse politiecel

Wie: Dawn Fraser (Australië)

Sport: Zwemmen

Waarom opvallend: Zij werd gearresteerd in de gracht van het keizerlijk paleis.

Strompelend voert de vlaggendraagster het Australische team aan. Het is een klein mirakel dat Dawn Fraser op zaterdag 24 oktober 1964 op tijd was voor de sluitingsceremonie, want twaalf uur eerder zat de succesvolle zwemster nog opgesloten in een Japanse politiecel.

Haar hinkende tred is een souvenirtje van een wanhoopsduik in de gracht van het keizerlijke paleis in Tokio. Fraser werd achtervolgd door de Japanse politie, klom in paniek op een muur en sprong in de twee meter dieper gelegen gracht, een actie waarbij ze haar enkel zwaar verzwikte. Tweede tegenvaller: de drievoudige olympisch kampioene op de 100 meter vrije slag wist in het water niet aan haar achtervolgers te ontsnappen en werd gearresteerd.

Een mix van haar frivole karakter, de emotionele rollercoaster waarin Fraser was beland na haar derde goud op rij bij drie Olympische Spelen en wat drankjes, maakte van de Australische vrijdag 23 oktober een ongecontroleerd mens. Nadat ze als vlaggendraagster bij de sluitingsceremonie was aangewezen, volgde een uitbundige party waarvan de olympisch kampioene allerminst genoeg had toen de andere zwemmers hun bed opzochten. Fraser feestte verder met het Australische hockeyteam.

Rond half drie ’s nachts liet de zwemster zich door een official en een hockeyer verleiden tot het kapen van een vlag als aandenken aan de Spelen, een duistere olympische traditie. Bij het paleis van de toenmalige keizer Hirohito koos het trio in het woud van masten voor de olympische vlag met de vijf ringen. Een van de mannen klom op de schouder van de ander, trok na wat gewrik en gevloek de vlag los en wierp die naar Fraser.

De politie vond de zwemster en sloeg haar met een wapenstok op de voeten

Op dat moment verscheen de gealarmeerde politie en zette Fraser het op een lopen om zich vervolgens in een struik te verschuilen. Kansloos, want de politie vond de zwemster, sloeg haar met een wapenstok op de voeten, waarna de olympisch kampioene de vlag weggooide en het opnieuw op een rennen zette. Tot de muur en de daarachter gelegen gracht haar Waterloo werden. Mee naar het bureau en de cel in.

Tijdens het verhoor geloofde geen agent, bij gebrek aan haar identiteitsbewijs, met de beroemde Dawn Fraser van doen te hebben. Pas toen filmmaker Lee Robinson, die in Tokio een documentaire over de zwemster maakte, desgevraagd haar paspoort had gebracht, geloofde de politie Frasers verhaal en lieten ze haar vrij om op tijd aan de sluitingsceremonie te kunnen deelnemen. Fraser kreeg, op haar dringende verzoek, zelfs de toezegging dat politie de arrestatie in de doofpot zou stoppen.

Hoe verrast was documentairemaker Robinson toen hij tijdens de sluitingsceremonie van een agent plotseling een pakketje voor ‘miss Fraser’ kreeg aangereikt; ‘Met de complimenten van de politie’. Wat bleek? Het was de gestolen olympische vlag. Zo genereus als de Japanse politie waren de Australische sportautoriteiten bepaald niet. Zij hadden lucht gekregen van de affaire en legden Fraser een schorsing van tien jaar op.

Later werd die straf gereduceerd tot vier jaar, maar voor de zwemster was de lol er vanaf. Zij werd in 1964 nog wel gekozen tot ‘The Australian of The Year’, maar vond het welletjes na drie Olympische Spelen met vier gouden en vier zilveren medailles. Klaar met topsport, op 27-jarige leeftijd.