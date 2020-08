Zo’n klap als in Beiroet móét gewoon een complot zijn

Wat er precies zo verschrikkelijk is ontploft in Beiroet, is wel duidelijk: 2.750 ton ammoniumnitraat. Er zijn documenten die aangeven dat dit al zes jaar op explosie lag te wachten in de haven van de Libanese hoofdstad sinds het van een rottend schip onder Moldavische vlag was afgehaald. Maar is dat wel waar? Op de klap volgden meteen de complottheorieën. Israël heeft het spul tot ontploffing gebracht. Nee, Hezbollah, de zwaar gewapende shi’itische organisatie die zo veel macht in Libanon heeft. Kan het écht zo zijn dat lamlendige autoriteiten het ammoniumnitraat gewoon hebben laten liggen tot er een ongeluk gebeurde?

Nee, niet in het Midden-Oosten; Trump geloofde daar ook al niks van. Zo hoorden honderden mensen Israëlische vliegtuigen boven Libanon op het moment van de explosie. Luchtaanval dus. Tegelijkertijd vierde de Israëlische extremistische politicus Feiglin de explosie als „een van Israëls beste dagen”. Suggestief. In dit kader: de voorgaande week had minister van Defensie Gantz het leger opgedragen Libanese infrastructuur te bombarderen als Hezbollah Israëliërs kwaad doet (bestaand beleid). En Hezbollah had juist wraak gezworen voor de dood van een van zijn mensen bij een Israëlische luchtaanval in Syrië, én een mislukte actie aan de grens uitgevoerd. Een en een is twee. Ik las wel, dat zo’n enorme ontploffing ook weer niet de bedoeling was maar dat de actie slordig was uitgevoerd.

Wie het Israëlcomplot aanhangt zal president Aouns uitspraak niet zijn ontgaan dat er twee scenario’s zijn: nalatigheid of „buitenlandse inmenging met een raket of bom”. Aoun zit in zijn paleis dankzij de alliantie tussen zijn christelijke partij en Hezbollah. Als hij het over een buitenlandse hand heeft, bedoelt hij Israël. Ik denk: eigen straatje schoonvegen. Maar net zo snel als Israël kwam ook Hezbollah aan de beurt. De explosie was bedoeld als aanbetaling op de komende uitspraak van het Libanontribunaal dat Hezbollahmannen berecht wegens de moord op ex-premier Rafiq Hariri in 2005 (ook bij een enorme explosie). Maar had Hezbollah dan niet beter Leidschendam kunnen opblazen, waar het tribunaal is gevestigd?

Wat ook kan: Hezbollah heeft dan niet het depot feitelijk opgeblazen, maar is toch verantwoordelijk omdat het zijn ammoniumnitraat was, voor een volgende oorlog tegen Israël. Aldus de Israëlische zender Kanaal 13, die wees op Israëlische berichten van vorig jaar dat de inlichtingendienst Mossad Europese regeringen had getipt over voorraden ammoniumnitraat waarmee Hezbollah aanslagen had willen plegen. In Duitsland lag „genoeg om een hele stad op te blazen”. Hezbollah-leider Nasrallah heeft in alle toonaarden ontkend dat het zijn spul was, maar dat zouden u en ik ook ontkennen op zo’n moment.

Ten slotte de Israëlische reserve-luitenant-kolonel dr. Mordechai Kedar, die aan dit Hezbollahscenario een Iraanse invalshoek vastknoopt: er lag geen ammoniumnitraat opgeslagen, maar explosieven, munitie en raketbrandstof die kortgeleden door Iran waren aangevoerd. Iraanse en Hezbollah-arsenalen in Syrië worden immers voortdurend door Israël bestookt. Dit scenario kunnen we overigens net zo makkelijk met het Israëlcomplot verbinden.

Ik zit hier op afstand naar een afschuwelijke ramp te kijken in een geliefde stad waar ik regelmatig rondliep. Ik hang de lamlendige-autoriteitentheorie aan. Is al erg genoeg.

Carolien Roelants is Midden-Oostenexpert en scheidt op deze plaats elke week de feiten van de hypes.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 10 augustus 2020