Zeker honderd arrestaties in Chicago na nacht vol plunderingen

De politie in de Amerikaanse stad Chicago heeft in de nacht van zondag op maandag meer dan honderd arrestaties verricht, nadat een protest uit de hand liep en plunderaars zich op winkelpanden stortten. Honderden mensen sloegen ruiten in van winkels in winkelgebied de Magnificent Mile, en namen kleding, elektronica en andere spullen mee. Volgens persbureau AP heeft de politie gezegd dat het niet om een georganiseerd protest ging. Zeker dertien politieagenten raakten gewond na slaags te zijn geraakt met de menigte.

De plunderingen zouden een reactie zijn geweest op een schietincident een dag eerder, toen agenten een verdachte neerschoten in de wijk Englewood. Op sociale media zou er zijn opgeroepen om met zoveel mogelijk auto’s naar de Magnificent Mile te komen en winkels te plunderen. Burgemeester van Chicago Lori Lightfoot noemt de onlusten een „regelrechte aanval op onze stad”. Mensen van buiten het centrum werden met auto’s door relschoppers bij het winkelgebied afgezet en gingen met tassen vol spullen de winkels uit.

Volgens de Chicago Tribune waren de meeste winkelstraten op maandagmorgen bezaaid met glasscherven en lege kassa’s. Ook zou er tijdens de rellen een schietpartij tussen plunderaars en politie hebben plaatsgevonden. Het openbaar vervoer in de stad werd stilgelegd na de rellen en op verschillende bruggen werd verkeer tegengehouden om te voorkomen dat meer relschoppers naar het centrum zouden komen.