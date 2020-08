Wrak van bij Aruba neergestorte marinehelikopter gevonden

Het wrak van de vorige maand bij Aruba neergestorte Nederlandse marinehelikopter is op de zeebodem teruggevonden. Een zoekteam lokaliseerde het gecrashte toestel zondag, laat het ministerie van Defensie maandag weten. Bij het ongeluk kwamen twee Nederlandse militairen om het leven.

De NH90-helikopter blijkt in twee stukken te zijn gebroken. Het ene deel ligt op de plek waar het toestel op 19 juli verongelukte, zo’n twaalf kilometer uit de kust van Aruba. Het andere deel bevindt zich honderd kilometer verderop. Defensie zegt nu te bekijken of het mogelijk is de delen van het wrak uit de zee naar boven te halen.

Na het ongeluk, waarbij twee andere inzittenden met de schrik vrij kwamen, bleef de NH90 dankzij een aantal grote oranje drijfballonnen nog een dag ondersteboven drijven. Twee van de vier luchtkussens knapten echter, waarna de helikopter zonk. Een duiker kon nog wel de zwarte doos bergen, waarop wellicht gegevens staan die meer duidelijkheid kunnen bieden over de oorzaak van het ongeval. Die is nu nog onbekend.

De gecrashte helikopter was gestationeerd op het marineschip Zr.Ms. Groningen. Toen het ongeluk gebeurde, was het toestel bezig aan een patrouillevlucht voor de Kustwacht. Het was de eerste keer dat een NH90 neerstortte. De Inspectie Veiligheid Defensie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoeken hoe de crash heeft kunnen gebeuren.