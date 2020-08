Wie regeert Nederland eigenlijk?

Het is nu aan burgers en burgemeesters om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Burgers moeten hun „eigen verantwoordelijkheid” nemen en „met gezond verstand” de coronaregels volgen – zoals thuisblijven bij klachten en anderhalve meter afstand houden, aldus premier Mark Rutte (VVD) vorige week tijdens zijn vanwege de vele besmettingen ingelaste de persconferentie. Burgemeesters mogen kroegen sluiten, voetbalwedstrijden zonder publiek laten spelen en mondkapjesplichten invoeren als de regels in hun gemeente onvoldoende nageleefd worden en het aantal besmettingen oploopt.

De landelijke overheid heeft de coronabestrijding daarmee een beetje uitbesteed. Na een aanvankelijk sterk optredende landelijke overheid, die met het afroepen van de ‘intelligente lockdown’ het land stillegde, is de rol van de premier en het kabinet de laatste weken kleiner geworden.

Té klein? Een deel van de Tweede Kamer vindt van wel. Woensdag debatteert de Kamer over de coronabestrijding met het kabinet, het eerste coronadebat in anderhalve maand. Op verzoek van PvdA-leider Lodewijk Asscher vindt het plenair plaats, in plaats van in een commissiezaal.

Drukte op het water van de Amstel in Amsterdam, 9 augustus. Foto Ramon van Flymen/ANP

Asscher zal woensdag met de rest van de linkse oppositie van het kabinet eisen méér te doen om de verspreiding van het virus in te dammen. Het aantal besmettingen neemt al weken toe, terwijl de GGD steeds minder in staat is om bron- en contactonderzoek te doen. Dat onderzoek is cruciaal om zicht op het virus te houden en een nieuwe, landelijke lockdown te voorkomen, zei Rutte vorige week.

Ideologische botsing

De toenemende terughoudendheid van de landelijke overheid past bij Ruttes opvatting over de staat. Die moet een beperkte rol spelen in de samenleving, het is geen ‘geluksmachine’, zei hij in het verleden regelmatig. Dat hij woensdag linkse partijen tegenover zich zal vinden die vinden dat de overheid nu méér moet doen, is in dat opzicht een traditionele ideologische botsing. Rutte wil de randvoorwaarden stellen waarin burgers en burgemeesters kunnen handelen; de linkse oppositie wil dat hij zelf handelt. Uit rechterhoek staat Rutte onder druk van oppositiepartijen FVD en PVV die, na een kortstondige flirt met een totale lockdown in maart, juist meer versoepelingen willen.

De keuze voor terughoudendheid voedt de politisering van het coronadebat, omdat het traditionele scheidslijnen laat bovendrijven. De samenleving en politiek zijn bovendien verdeelder over de noodzaak van maatregelen dan een half jaar geleden, toen het virus in Nederland opdook. Een deel van de samenleving is niet zozeer uitgesproken tegenstander geworden van coronamaatregelen, maar wil wel zonder al te veel gedoe naar terras of strand.

Burgers gaan hun eigen gang, de overheid trekt zich terug, en de coronaregels dreigen daarmee dode letters te worden. Want sinds de grote antiracismedemonstratie in Amsterdam op 1 juni wordt er ook steeds minder gehandhaafd op de anderhalvemeterregel, bleek vorige week uit cijfers die de NOS had opgevraagd bij veiligheidsregio’s. Volgens een woordvoerder van de boa-bond zagen de handhavers sindsdien weinig nut meer in het uitschrijven van boetes. Willekeur dreigt: waarom de ene groep wél beboeten omdat ze geen afstand houden, en de andere niet? Aan duidelijke landelijke kaders ontbreekt het, nu de noodwet waarmee het kabinet coronamaatregelen een sterkere juridische basis wil geven wegens het zomerreces nog niet door de Kamer behandeld is.

De al langer sluimerende legitimiteitscrisis van het lokale gezag, waar bijvoorbeeld topambtenaar Wim Kuijken voor waarschuwde in zijn evaluatie van de invoering van de Nationale Politie, dringt zich daarmee op in de coronabestrijding.

Als antwoord werpen sommige burgemeesters zich als sheriff in de strijd, om te handelen waar zij vinden dat de landelijke overheid tekortschiet. De Raad van State is al langer kritisch op die rol, omdat burgemeesters al relatief veel macht hebben. Dat weerhoudt de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb er niet van de twijfels over de grondwettelijkheid van de mondkapjesplicht naast zich neer te leggen. Hij moet nu eenmaal besturen, vindt hij. Die repressieve lijn botst met de liberale terughoudendheid van Rutte. Wat een vraag oproept die woensdag tijdens het debat aan de orde zal komen: wie regeert?

De Tweede Kamer is tot 1 september met reces, maar debatteert woensdag wel. Het parlement gaat over zijn eigen agenda en kan dus besluiten om in de vakantie te debatteren. Om een debat in het reces te agenderen, is steun van zeker dertig Kamerleden nodig. Om het debat te laten aanvangen, moeten er 76 Kamerleden aanwezig zijn. Het komt vaker voor dat in het reces wordt vergaderd – vorige maand bijvoorbeeld over het pensioenakkoord. In 2014 kwam de Kamer terug van reces om over de ramp met vlucht MH17 te debatteren. In 2011 en 2015 dwong de Europese actualiteit de Kamer tot terugkeer: er moest gedebatteerd en gestemd worden over noodpakketten. In 2011 was dat bij hoge uitzondering zelfs op zaterdag.