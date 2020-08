Weer protesten in Wit-Rusland na presidentsverkiezingen

Voor de tweede dag op rij zijn in de Wit-Russische hoofdstad Minsk demonstranten de straat op te gaan om het vertrek van president Aleksandr Loekasjenko te eisen. Persbureau Reuters schrijft dat betogers met wapenstokken werden geslagen door de oproerpolitie. Ook zouden de autoriteiten traangas hebben ingezet om de menigte uit elkaar te drijven. Het is onrustig in Wit-Rusland sinds de uitslag van de verkiezingen zondag bekend werd.

Verschillende wegen in de hoofdstad zijn maandag geblokkeerd door de politie, terwijl het internet op meerdere plekken uit de lucht zou zijn gehaald. Ook in andere steden in Wit-Rusland zou het tot een treffen tussen betogers en veiligheidstroepen zijn gekomen. Een journalist meldt dat hij geraakt is op zijn been door een rubberkogel.

Volgens de betogers heeft de regering gefraudeerd met de uitslag van de verkiezingen. Oppositiekandidaat Svetlana Tichanovskaja, die in onafhankelijke peilingen ruim op kop lag, kreeg volgens de kiescommissie slechts 10 procent van de stemmen. President Loekasjenko, die het land sinds 1994 bestuurt, zou meer dan 80 procent van de stemmen hebben gekregen.

‘Intimidatie’

De Amerikaanse regering sprak maandag haar bezorgdheid uit over de situatie in de voormalige Sovjet-republiek. Volgens een verklaring van het Witte Huis is er sprake van „intimidatie van oppositiekandidaten en het vastzetten van vreedzame demonstranten”. Eerder lieten leiders van de Europese Unie, waaronder Ursula von der Leyen en Charles Michel, hun afkeuring al blijken over het geweld tegen demonstranten.

Bij monde van minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) heeft de Nederlandse regering Wit-Rusland opgeroepen op een „geloofwaardige en grondige manier verantwoording af te leggen aan de bevolking” over de verkiezingsuitslag.