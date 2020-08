Zo overleefde Vice Sports met verhalen die niemand anders bracht

Een laptop en ‘Succes!’. Dat is zo’n beetje alles waarmee Sam van Raalte het in 2016 moest doen als kersvers hoofdredacteur van Vice Sports. Hij was 24, net afgestudeerd en had nog nauwelijks relevante journalistieke ervaring, behalve dan een bijbaantje bij supportersplatform Ajax Showtime. De vacature voor de nieuw op te richten sportredactie zag hij toevallig langskomen op Twitter. Van Raalte dacht ‘waarom niet?’, en solliciteerde. In april 2016 werd hij aangenomen.

Vier jaar later is Vice Sports een interessante speler geworden in het Nederlandse (online) sportmedialandschap, met artikelen, video’s en podcasts die variëren van een kijkje in de keuken bij de jonge ultra’s van Lanaken Youth tot onthullingen over ‘spookvoetballers’.

Een nieuwe impuls aan de Nederlandse sportjournalistiek dus, die extra handig bleek toen de coronacrisis losbarstte en de sportzomer (EK, Tour de France, Olympische Spelen) volledig in het water viel. Waar andere sportmedia veelal terugvielen op het verleden door een gebrek aan actuele ontwikkelingen, veranderde er voor Vice Sports weinig: de waan van de dag werd toch al nooit gevolgd.

Het is precies wat Van Raalte hoopte te bewerkstelligen toen hij in 2016 de sleutels van Vice Sports in handen kreeg. „Ik heb vooral gekeken welke verhalen ik miste in de Nederlandse sportjournalistiek. Je hebt traditionele media, die vooral verslaan wat er op het veld gebeurt (zoals NOS en Fox Sports) en de media die meer de achtergrond of romantiek belichten, zoals Andere Tijden Sport, Helden en Santos. Maar dat zijn media die doorgaans wat vaker teruggrijpen op het verleden, en daarmee automatisch meer gericht zijn op een ouder publiek. Wat voor mij ontbrak, was een platform met persoonlijke en rauwe verhalen over sportcultuur, die voornamelijk gericht zijn op jongeren. Vlak na mijn aanstelling heb ik daarom pijlers geformuleerd waaronder we dat soort verhalen kunnen plaatsen.”

Welke pijlers?

„Belangrijk is bijvoorbeeld de supporterscultuur. Fanatieke voetbalsupporters worden in traditionele sportmedia vaak gezien als halve criminelen of domme idioten. Wij vinden het juist schitterend om ons onder te dompelen in die fanatieke supporterscultuur. Dan gaan we bijvoorbeeld op pad met de ultra’s van Almere of mee in een hardcorekeet bij Eindhoven.

„Dat geldt ook voor vechtsport: ook een deel van de sportwereld waar best wel een stigma op rust. Ook vechtsporters worden vaak weggezet als idioten in een ongure wereld. Maar jonge mensen die in die wereld zitten, zijn vaak ontzettend gedreven types met een rauw, persoonlijk verhaal. Dat zien we ook terug in de wereld van andere jonge atleten, ook een belangrijke pijler, wiens wereld misschien niet altijd even goed wordt begrepen door wat oudere sportverslaggevers.

„De keerzijde van topsport hangt daar natuurlijk ook mee samen. We hebben ons vooral gespecialiseerd in de onderkant van de voetbal- en transferwereld. Gasten die in de marge er net buiten vallen, en daardoor bijvoorbeeld gekke transfers maken naar Cambodja of Venezuela, puur om maar profvoetballer te kunnen zijn.”

In jullie producties zijn dus vooral de wat meer ‘obscure’ hoekjes van de sportwereld interessant?

„Er is ook een heel nieuwe laag aan beroepen om het voetbal heen ontstaan. Zo hebben we onlangs een verhaal gemaakt over de persoonlijk foto- en videograaf van Memphis Depay. Of een duo dat actief is als personal shoppers voor de spelers van het Nederlands Elftal. Het is waanzinnig om te kijken naar al die banen die zijn ontstaan in die cultuur rondom het voetbal. Maar we duiken natuurlijk ook graag in de meer niche sporten. Begin 2019 heeft Dave Aalbers (sinds twee jaar in dienst als andere vaste redacteur) bijvoorbeeld een verhaal geschreven over de twee beste petanque-spelers in Nederland. Die stelden in een interview dat hun Belgische en Franse concurrenten regelmatig cocaïne gebruikten. Dat interview haalde uiteindelijk zelfs The Guardian.”

Wat bepaalt voor u of een productie geslaagd is?

„In 2017 hebben we een themaweek gehouden over sporten in de gevangenis. Ik ben daar nog steeds enorm trots op, maar geen hond heeft het gelezen. Een ander voorbeeld is een verhaal van Dave met oud-Ajacied Kiki Musampa over zijn nieuwe passie: paardrijden. Dat is ook niet veel gelezen, maar ik vind het toch tof dat we dat soort verhalen óók maken. Als we echt alleen maar voor de clicks zouden gaan, zouden we een ander soort content maken, en bijvoorbeeld veel meer ‘clickbait-achtige’ verhalen maken over de wives and girlfriends van bekende voetballers. Dat is iets wat we nadrukkelijk niet willen. Er moet altijd iets bijblijven van onze verhalen én mensen moeten het er met elkaar over willen hebben in de kroeg.”

Oud-Ajacied Kiki Musampa is tegenwoordig dol op paardrijden. Foto Maarten Delobel/VICE

Zit er een houdbaarheidsdatum aan uw benadering van sportjournalistiek?

„Elke keer als we denken dat we zijn uitgekeken op een niche, vinden we wel wat nieuws. In het begin hebben we veel geschreven over voetbalavonturiers. We hadden verhalen van jongens die aan de Griekse maffia ontsnapt waren, of in de cocaïnehandel belandden. Dat waren zulke wilde verhalen dat we dachten: hoe komen we hier ooit overheen? Maar toch ben ik nooit echt bang dat de verhalen opraken. We hebben naast artikelen en video’s nu ook een goed lopende podcast (De Wereld van Vice Sports), en onze documentaire over een kickbokser met dwerggroei is wereldwijd meer dan een miljoen keer bekeken. Daarom wil ik ook kijken of we internationaal meer kunnen gaan doen.”

Hoe moet ik dat voor me zien?

„Hoewel alle sportredacties bij onze organisatie wereldwijd zo goed als verdwenen zijn, heeft Vice nog steeds wel behoefte aan sportverhalen. Onze artikelen worden nu al regelmatig vertaald voor internationale Vice-afdelingen, en honderdduizenden keren gelezen. We zijn al een tijdje in gesprek met de Vice-redactie in Engeland om daar eventueel verhalen voor te gaan maken. Ik ben ervan overtuigd dat onze insteek ook buiten Nederland kan werken.”

Hoe zit het met uw eigen ambities?

„Ik doe dit nu ruim vier jaar, en zit ook te kijken of ik voor Vice verhalen kan maken die niet per se over sport gaan, bijvoorbeeld in de true crime-hoek. Ik wil niet zo’n gast worden die op z’n zestigste eindeloos oude anekdotes blijft ophalen over die keer dat hij er live bij was toen Oranje op een groot toernooi actief was.”

Podcast Spookvoetballer

Een van de meest opvallende projecten van Vice Sports is een vijfdelige podcastreeks over het bizarre verhaal van ‘spookvoetballer’ Bernio Enzo Verhagen. Deze amateurvoetballer belandde bij profclubs in de vreemdste uithoeken van de wereld, zonder vervolgens ook maar een wedstrijd te spelen. Verhagen was in 2019 te gast in de podcast van Vice Sports om te praten over zijn opvallende carrière, maar Van Raalte ontving later diverse berichten dat Verhagens’ verhaal berust op leugens. Wat volgt, is een feitenrelaas over een meesteroplichter, dat steeds grimmiger vormen aanneemt. „Je wordt ineens een soort misdaadverslaggever”, zegt Vice Sports-chef Sam van Raalte, „met zaken als creditcardfraude en gestolen identiteiten.” Het is moeilijk om zo’n verhaal te maken, zegt Van Raalte. „Eigenlijk heeft het niets meer met sportjournalistiek te maken. Maar het geeft uiteindelijk wel meer voldoening dan de zoveelste uit beeld geraakte eredivisiespeler te interviewen.”