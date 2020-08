Vreugde én kritiek om doorstart medicijnfabrikant Apotex

Nederland wil voor medicijnen minder afhankelijk worden van producenten in Azië. Toch klinkt behalve enthousiasme ook kritiek in de markt nu een van de laatste fabrikanten van generieke (patentloze) medicijnen in Nederland, Apotex uit Leiden, voor sluiting wordt behoed met steun van de overheid. Wat is er aan de hand?

In een brief aan de Tweede Kamer maakte staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat, CDA) eind vorige week bekend dat het kabinet een lening van 6,7 miljoen euro verstrekt om een doorstart van Apotex mogelijk te maken. Apotex is de grootste fabriek voor patentloze medicijnen in Nederland en de enige partij die veelgebruikte middelen als paracetamol en ibuprofen maakt.

De Indiase eigenaar zag niet meer hoe hij Apotex rendabel kon voortzetten

Het geld gaat naar InnoGenerics, een Nederlandse start-up die de geneesmiddelenfabriek in afgeslankte vorm overneemt van de huidige eigenaar Aurobindo. Dit Indiase bedrijf kondigde eind vorig jaar aan de Leidse fabriek te sluiten omdat het „na uitvoerig onderzoek” geen mogelijkheden meer zag om Apotex „op een rendabele wijze” voort te zetten.

Bij Apotex werken 250 mensen, InnoGenerics wil tachtig arbeidsplaatsen behouden. De nieuwe eigenaar is van plan – op kleinere schaal – anti-epileptica, antidepressiva, pijnstillers (waaronder paracetamol en ibuprofen) en bloedverdunners te gaan produceren. Daarnaast moet er een ‘kenniscentrum’ komen over het maken van patentloze medicijnen, in samenwerking met onder meer het Leids Universitair Medisch Centrum en TNO. Het kabinet heeft bovendien als voorwaarde voor de lening gesteld dat InnoGenerics de productie van essentiële medicijnen opschaalt zodra er tekorten ontstaan.

Dat de Nederlandse overheid bezorgd was over de voorgenomen sluiting van de Apotex-fabriek was bekend. Maar dat een net opgericht bedrijfje nu een lening krijgt om de fabriek over te nemen, heeft niettemin verbazing en onvrede gewekt in de sector. De brancheverenigingen van generieke medicijnen – Bogin en GLN – vinden het raar dat de overheid miljoenen leent aan een nieuwe speler zonder enige trackrecord.

„Het ministerie had ook partijen kunnen benaderen die al jaren Nederlandse patiënten van geneesmiddelen voorzien”, zegt Jean Hermans van Bogin. „Het is een mooie missie om patentloze middelen in Nederland te blijven produceren, andere farmaceuten hadden daar ook graag een lening voor gekregen.”

‘Uitzonderlijke ingreep’

Aurobindo heeft vorig jaar zelf ook bij het ministerie van Volksgezondheid (VWS) gepolst of de overheid een rol kon spelen bij het behouden van de fabriek. Destijds gaf het ministerie aan dit soort zaken aan de markt over te laten. VWS wees Aurobindo wel nog op de mogelijkheid hulp te vragen bij het ministerie van Economische Zaken. Het Indiase bedrijf heeft daar uiteindelijk niet meer aangeklopt.

Een woordvoerder van het Israëlische Teva Pharmaceuticals, dat een fabriek heeft in Haarlem, laat overigens weten wel positief te zijn over het reddingsplan, maar voegt daar aan toe „benieuwd [te zijn] naar andere overheidsinitiatieven om de farmaceutische industrie in Nederland te ondersteunen”.

Die komen er voorlopig niet. Keijzer schrijft aan de Tweede Kamer dat de ingreep als „uitzonderlijk” moet worden gezien en „geen precedent schept”.

Het kabinet noemt de afhankelijkheid van Azië als belangrijke reden voor medicijntekorten

InnoGenerics is een initiatief van Lucas Wiarda, oud-manager van de farmatak van DSM, en voormalig zakenbankier Joost Scholten. Scholten is tegenwoordig ‘aanjager’ van NL2025, een beweging voor sociale initiatieven waarbij ook ‘coronagezant’ en voormalig DSM-topman Feike Sijbesma betrokken is. De missie van InnoGenerics: het terugdringen van geneesmiddelentekorten, zo blijkt uit een presentatie van het bedrijf.

Het kabinet en de Europese Unie willen al jaren minder afhankelijk worden van China en India voor de productie van patentloze medicijnen. Afgelopen decennia is de productie voor het overgrote deel verplaatst naar lagelonenlanden. De afhankelijkheid van Azië wordt door het kabinet genoemd als belangrijke reden voor medicijntekorten. Vorig jaar waren bijna 1.500 medicijnen niet leverbaar. Door de lockdown in China moesten medicijnfabrieken tijdelijk dicht en vreesden toezichthouders zoals het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) voor extra pillentekorten. Politici spreken er al jaren schande van, maar grepen niet in: het is te kostbaar om geneesmiddelenfabrieken (opnieuw) in Europa te openen.

Grote vraag is dan ook hoe Wiarda en Scholten, die een onbekend bedrag investeren, voor elkaar gaan boksen wat Aurobindo niet is gelukt: de fabriek rendabel maken. Keijzer schrijft in haar brief over het „grote vertrouwen” dat zij heeft in „het management en in de businesscase van InnoGenerics”. Tegelijkertijd: geen enkele bank of investeerder durfde het blijkbaar aan de benodigde financiering voor een doorstart beschikbaar te stellen.

Navraag leert dat de fabriek onder de nieuwe eigenaar flink afhankelijk blijft van Aurobindo. De Indiërs behouden de zogeheten ‘dossiers’ – gedetailleerde en goedgekeurde documentatie die nodig is om generieke geneesmiddelen te mogen produceren. Aanvankelijk zal de Leidse fabriek, die verder zal gaan onder de naam InnoGenerics, dan ook vooral geneesmiddelen maken voor Aurobindo, vertelt een betrokkene die anoniem wil blijven. Aurobindo en InnoGenerics gaven maandag geen commentaar.