Verstappen bewees weer eens hoe banden het verschil kunnen maken in de F1

Niemand hield het voor mogelijk, ook Max Verstappen niet. Dat de auto’s van Mercedes, veruit de beste in de Formule 1, verslagen konden worden, leek uitgesloten. Toch gebeurde het zondag. Verstappen won op het Britse Silverstone de race ter ere van de 70ste verjaardag van de Formule 1, dankzij een uitgekiende bandenstrategie.

1 Waarom zijn banden zo belangrijk in de Formule 1?

De banden zorgen ervoor dat de auto ‘luistert’ als de coureur met 280 kilometer per uur een bocht instuurt. Ze zijn het enige contactpunt tussen auto en asfalt. In snelle bochten komen enorme middelpuntvliedende krachten kijken, die worden gecompenseerd door de duizenden kilo’s aan neerwaartse druk die voorvleugel, de achtervleugel en de speciaal gevormde bodem opleveren. Al dat geweld moet worden opgevangen door de banden.

F1-banden zijn niet te vergelijken met die van gewone auto’s. Ze worden door fabrikant Pirelli gemaakt van speciaal zacht rubber, dat tijdens het racen warm en kauwgomachtig wordt. Zo kleeft het loopvlak van de band aan het circuit. Voor coureurs is het zaak de banden niet té warm te laten worden, dan verliezen ze grip en slijten ze sneller. Door voorzichtig te rijden en zo min mogelijk te slippen, kunnen rijders hun banden op de optimale temperatuur houden. Maar te rustig aan doen is ook niet goed, want dan ben je te langzaam.

2 Wat was er op Silverstone anders op bandengebied?

Voor de tv-kijker leek het alsof de auto’s zondag op dezelfde softs (snelle banden maar niet duurzaam), hards (langzamer, maar duurzaam) en mediums (ertussenin) reden als vorige week, bij de eerste race op Silverstone. Dat was niet zo. Pirelli had besloten om voor variatie te zorgen en nam naar de tweede race banden van zachter rubber mee.

De drie bandensoorten waren dus slijtagegevoeliger dan een week geleden. En dat op Silverstone, een circuit dat vanwege zijn supersnelle bochten toch al niet vriendelijk is voor het rubber. Tijdens de eerste race werd dat al duidelijk; Mercedes-rijders Lewis Hamilton en Valtteri Bottas reden in de slotfase lek. Afgelopen weekend scheen de zon ook nog eens feller, waardoor het asfalt warmer was en de banden het nog lastiger kregen. Kortom: hetzelfde circuit, totaal andere omstandigheden.

3 Wat gebeurde er in de race?

Vrijwel alle coureurs kozen door de snellere slijtage voor twee bandenwissels, vorige week op de duurzamere Pirelli’s was dat er doorgaans één. Niemand had het echter zo moeilijk als Hamilton en Bottas. Al na een paar ronden vloog het rubber van de medium-banden waarop ze waren gestart. Ook op de hardste bandensoort, die het duo bij de pitstops liet monteren, vormden zich al snel grote blaren – funest voor het rijgedrag van de auto.

De als vierde gestarte Verstappen had nergens last van. Door een combinatie van zijn uiterst vloeiende rijstijl en de karakteristieken van zijn Red Bull, bleven slijtageproblemen uit. In de openingsfase had hij zelfs genoeg vertrouwen om de aanval te openen op de Mercedessen, ondanks dat het team hem vroeg rustig aan te doen voor zijn banden. „Ik ga nu niet inhouden als een oma’tje”, riep Verstappen over de boordradio.

Hij had ook een tactische troef. Als enige rijder in de toptien was hij de race begonnen op de hards. Het bleek een goede zet. Terwijl de Mercedessen binnen een paar ronden hun mediums versleten, dichtte Verstappen op de hards behoedzaam het gat. Vervolgens kon hij zijn eerste pitstop langer uitstellen, zodat hij vrij baan had om nog meer tijd te winnen op de Mercedessen. Verstappen pakte de leiding en gaf het initiatief niet meer weg.

4 Waarom begon Mercedes niet ook op de harde banden?

Dat mocht niet. De kwalificatie op zaterdag verloopt via een afvalsysteem in drie fases. Coureurs die doorstoten naar Q3, het laatste deel waarin de tien snelste auto’s strijden om poleposition, moeten op zondag starten op de bandenset waarmee ze in de tweede kwalificatiefase (Q2) hun snelste tijd hebben gereden.

Een ingewikkelde regel, bedoeld om de rijders een extra tactische optie te geven. Verstappen nam zaterdag een gok en gebruikte in Q2 de hards. Met de langzaamste banden liep hij het risico vroegtijdig uitgeschakeld te worden en op een startpositie buiten de toptien te komen. Maar Verstappen reed de negende tijd en mocht door naar Q3. Zo verkreeg hij een startplek op de tweede rij, mét een afwijkende bandenkeus. Mercedes durfde de gok niet aan en liet Bottas en Hamilton in Q2 op de mediums rijden.

5 Maakt Red Bull zondag ook kans bij de GP van Spanje?

Verstappen temperde zondag na de race de verwachtingen. „We komen nog steeds snelheid tekort in de kwalificatie”, zei hij. Bovendien neemt Pirelli naar Barcelona weer hardere banden mee. Verstappen: „Vorige week konden we zien dat we er op die banden een flink stuk achter zitten. Dus ik verwacht geen wonderen.”