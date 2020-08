Van dik hout

De Volkskrant ging zaterdag prutsen aan de stoma van Marianne Zwagerman, net zolang tot het slangetje eruit schoot en de vieze drab uit haar onderbuik over de pagina’s liep. Resultaat was dat alle Volkskrantlezers tegelijkertijd begonnen te roepen dat hun krant enorm stonk, want dat is natuurlijk een heerlijk homogene groep.

Moest dit echt?

De Volkskrant is net een boot, als ze dreigen over te hellen naar de ene kant, geeft iemand opeens een rare zwaai aan het roer. Even de kritiek pareren dat ‘de andere kant’ nooit aan het woord komt. Een paar weken geleden psychiater Esther van Fenema – „Empathie kan de samenleving schaden” – , zaterdag Marianne Zwagerman, als ze de komende tijd ook PVV-senator Marjolein Faber en graancirkeldeskundige Janet Ossebaard uitnodigen, is het kwartet eng-rechtse wijven in ieder geval keurig uitgespeeld.

Terug naar Marianne Zwagerman, een zakenvrouw die zich sinds een paar jaar columniste en schrijver noemt en die denkt dat je goed bezig bent als je de dingen maar zo stevig mogelijk zegt. Haar claim to fame was de term ‘dor hout’ die ze in april introduceerde en waarmee ze alle ziek-zwak-misselijken en bejaarden bedoelde. Een groep waarvan zij zich afvroeg of we daar de economie voor moesten laten lijden.

Het zat ’m natuurlijk in de woordkeus, in ‘dor hout’. Dat vonden mensen kwetsend, reden voor Marianne om tot vervelens toe te herhalen dat het dorre hout gekapt moest worden. Trots, alsof het een literair juweeltje was. In haar hoofd was ze dan eindelijk het vliegwiel waar het maatschappelijke debat om draait. In haar columns voor De Telegraaf en BNR Nieuwsradio ging ze er nog harder van tieren. Het deed denken aan een oude vrouw die vanaf de bodem van de put van alles omhoog roept, maar alleen ‘dor hout’ werd opgevangen.

Aanleiding voor het interview was dan ook haar ‘dor hout’uitspraak.

De vrouw met de drie borsten mocht in de tent op de kermis nogmaals het toneel op. Even haar bh losknopen.

„Dor hout! Dor hout! Dor hout!”

„Kun je dat nogmaals zeggen, liefst met nog een aanvulling?”

„Ja hoor: ‘We gaan door met verse twijgjes.’”

Op Twitter verschenen dit weekeinde berichten van allemaal mensen die zichzelf ook dor hout vinden. In mijn omgeving heb ik er ook een paar voor wie Marianne Zwagerman nog geen spreekbeurt wil uitstellen. Ze zien een vrouw met nul empathie, die er niet voor terugdeinst om haar zieke vader in te zetten om zichzelf te rechtvaardigen. „Kijk, ik heb heus ook gevoel, ik rijd rond met mijn zieke vader van 75. Hij is ook dor hout, maar hij is het met me eens!”

Alles wat uit de onderbuik van Marianne Zwagerman komt stinkt, soms zit er een scheet tussen die ze zelf wel lekker vindt ruiken.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

