Unilever blijft Nederlands als verhuiswet wordt aangenomen

Unilever wordt niet Brits als een initiatiefwet van GroenLinks, die Unilever zou verplichten een heffing te betalen bij vertrek, wordt aangenomen. Dat maakt het levensmiddelenconcern maandag bekend in een bericht aan aandeelhouders. Half juni kondigde Unilever een hervorming van de bedrijfsstructuur aan waardoor het bedrijf volledig Brits wordt.

Unilever schat dat de vertrekpremie bij invoering van de wet 11 miljard euro bedraagt. Unilever zal dan een hoofdkantoor in Nederland behouden, omdat een vertrekpremie niet „in het belang van Unilever, de aandeelhouders en andere belanghebbenden is”. Volgens advocaten van Unilever is het wetsvoorstel in strijd met EU-wetgeving.

Of de initiatiefwet daadwerkelijk wordt aangenomen is nog maar de vraag. De Tweede Kamer moet zich nog buigen over de wet, die door oppositiepartij GroenLinks is ingediend. Door een vertrekpremie in te voeren voor bedrijven die verhuizen naar een land zonder dividendbelasting hoopt GroenLinks die bedrijven in Nederland te houden. Initiatiefnemer en Tweede Kamerlid Bart Snels liet via Twitter weten blij te zijn met de reactie van Unilever. „Nederland hoeft geen belastingparadijs te zijn om bedrijven hier te houden.”

Op een aandeelhoudersvergadering 21 september zullen aandeelouders stemmen over de hervorming van de bedrijfsstructuur. Als die akkoord gaan en de wet wordt niet ingevoerd, verwacht het bedrijf op 22 november volledig Brits te zijn. Door de hervorming ontvangt Nederland minder belasting. Het bedrijf behoudt zijn 2.500 werknemers in Nederland en zijn notering aan de Amsterdamse beurs bij de hervorming.