Turncoaches Louter, Zijp en Kooistra treden terug voor onderzoek

Turncoaches Frank Louter, Nico Zijp en Wolther Kooistra leggen hun werk als turncoach van leden van de nationale selectie tijdelijk neer. Turnbond KNGU had de trainers verzocht terug te treden zodat er onbelast onderzoek gedaan kan worden naar misstanden in de turnsport. Dat bevestigt een woordvoerder van de KNGU na berichtgeving van de NOS.

Louter, Kooistra en Zijp zijn in dienst bij turnclubs waar zij leden van de nationale selectie begeleiden en daarom kan de turnbond hun niet op non-actief stellen. Kooistra kondigde vrijdag in een persbericht aan terug te treden „om ruim baan te maken voor structurele verandering in de turnwereld”. Ook clubcoach Patrick Kiens is verzocht terug te treden. Of hij daar gehoor aan geeft, is nog niet bekend. De KNGU verwacht dat het onderzoek voor het einde van het jaar afgerond is.

In 2011 deden de oud-turnsters Verona van de Leur, Gabriëlla Wammes, Suzanne Harmes en Renske Endel in het blad Helden hun beklag over oud-bondscoach Frank Louter. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan zowel fysieke als mentale mishandeling. De klachten tegen Louter bleken niet verifieerbaar. Zijp en Kooistra zijn niet beschuldigd van misstanden.

Lees ook: De oude garde van turntrainers wil trainen, trainen en presteren

De KNGU heeft het topsportprogramma voor turnsters stilgelegd vanwege meerdere beschuldigingen over misstanden in de sport. Trainer Gerrit Beltman erkende eind juli in een interview dat hij jarenlang jonge turnsters mishandelde, intimideerde en vernederde. Bondscoaches Vincent Wevers en Gerben Wiersma zijn ook beschuldigd van ontoelaatbare praktijken en op non-actief gesteld.