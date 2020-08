Reddingsbrigade: ook maandag oppassen met sterke zeestroming

Ook maandag waarschuwt de reddingsbrigade in Den Haag zwemmers voor sterke stromingen in zee. „Ga niet verder dan tot de knieën het water in”, aldus de brigade. Na een druk weekend verwacht de organisatie ook maandag weer druk te zijn met reddingsacties.

Zondag overleden twee zwemmers bij stranden rond Den Haag. Ook moesten 268 mensen gered worden als gevolg van de sterke stroming en werd bij 59 mensen eerste hulp verleend. Ook bij andere kustplaatsen ging het mis. In Wijk aan Zee en Zandvoort overleden twee zwemmers en ook op andere plaatsen was de sterke stroming „zeer verraderlijk”, aldus de reddingsbrigade.

De zeestromingen heten muien en ontstaan onder meer tussen zandbanken aan de kust. Voor wie toch in een mui terechtkomt, adviseert de brigade rustig te blijven, mee te drijven met de stroming tot achter de zandbank en daar te roepen of zwaaien om hulp. Tegen de stroming in zwemmen is volgens de brigade onverstandig. De kans op vermoeidheid en om onder water te raken is dan groter en achter de zandbank is de stroming vaak rustiger.

De Haagse reddingsbrigade betuigt steun aan de nabestaanden van de slachtoffers die in het weekend omkwamen als gevolg van de muien:

Correctie (10 augustus 2020): in een eerdere versie van dit artikel werd abusievelijk vermeld dat vier zwemmers voor de kust van Den Haag waren overleden. Dat waren er twee. Twee anderen stierven in Wijk aan Zee en Zandvoort. Dat is hierboven aangepast.