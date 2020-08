Politie vindt gezochte auto in onderzoek naar doodgereden meisje

De politie heeft vrijdag een auto in beslag genomen in het onderzoek naar de dood van de 14-jarige Tamar, die twee weken geleden werd doodgereden in de buurt van Marken. Het gaat om de grijze Mazda 3 die op eerder vrijgegeven camerabeelden staat, laat de politie maandag weten. De komende dagen wordt aan de hand van forensisch onderzoek bekeken of het voertuig bij de fatale aanrijding betrokken was.

De afgelopen dagen kreeg de recherche verschillende tips over de grijze Mazda. Tamar werd op zaterdag 25 juli dood gevonden langs een provinciale weg in het Noord-Hollandse Waterland. De politie concludeerde dat er sprake moest zijn geweest van een aanrijding, waarbij de bestuurder is doorgereden. Er werd een grootschalig onderzoek opgezet naar de bestuurder en het voertuig die bij de botsing betrokken waren.

Tamar werd waarschijnlijk aangereden terwijl ze ‘s nachts langs de weg liep. Ze was weggelopen van huis in Marken na een ruzie met haar moeder. Zij kon haar dochter vervolgens niet meer vinden. De agenten die haar lichaam vonden, waren juist op weg naar de melding over Tamars vermissing.

In de zoektocht naar de bestuurder van het voertuig verscheen de moeder van Tamar in televisieprogramma Op1, met het dringende verzoek aan de dader van het ongeluk zich bij de politie te melden. „Ik red haar toch niet meer, maar ik heb nog vragen. Ik vind dat rechtvaardigheid voor Tamar”, zei ze toen. Volgens de politie is de familie van het meisje op de hoogte gebracht over de in beslag genomen auto.