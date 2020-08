Onverschrokken voorvechter van democratie in Hongkong

Als prominente criticus van de Chinese regering werd de uitgesproken activist Jimmy Lai al veel vaker gearresteerd. Maandag gebeurde dat echter voor het eerst op grond van de nieuwe veiligheidswet die Beijing op 30 juni aan Hongkong heeft opgelegd. De 71-jarige mediatycoon kan volgens de nieuwe wet in het ergste geval levenslang krijgen. Bovendien kan hij naar het vasteland worden overgebracht en daar in de gevangenis verdwijnen.

Lai, één van de markantste multimiljonairs van Hongkong, lijkt op het eerste gezicht een keiharde. Toen hij twaalf was, vluchtte hij als verstekeling vanuit Zuid-China naar Hongkong. Daar vond hij werk als kindarbeider in een textielfabriek. Later nam hij een failliete fabriek over van zijn spaargeld. Hij werd rijk in de kledingbranche, en richtte de in Azië zeer bekende kledingketen Giordano op.

In 1995 begon hij de krant de Apple Daily. Deze groeide uit tot het enige grote media-imperium in Hongkong dat geen zakelijke banden heeft met de Volksrepubliek China, en dat daardoor volledig onafhankelijk kan opereren. Lai verspreidde zo een krachtig pro-democratisch geluid in Hongkong.

Maar echt bikkelhard is Lai toch niet. Eén week voor zijn arrestatie, deze maandag, vroeg een interviewster van de Canadese televisiezender CBC hem of zijn zus in Canada niet ontzettend ongerust over hem is. Hij schoot vol. „We moeten toch door”, zei hij, schouderophalend.

Tweehonderd agenten

Juist dat wordt hem nu vrijwel onmogelijk gemaakt. Zo’n tweehonderd agenten vielen maandag bij de krant binnen: ze werden gefilmd terwijl ze in de papieren op de bureaus van journalisten keken. Apple Daily meldde dat ook Lai’s zoon Ian thuis is gearresteerd. De politie is binnengevallen in diens restaurant. Het ligt voor de hand dat de inval bij de krant zal leiden tot nieuwe beschuldigingen tegen de redactie.

De arrestatie van Lai is daarmee waarschijnlijk de genadeklap voor de vrije pers in Hongkong. Sinds de afkondiging van de wet walst China in hoog tempo over de democratische verworvenheden van Hongkong; de verkiezingen werden uitgesteld, hoogleraren ontslagen, activisten geïntimideerd of - zoals maandag de prominente activiste Agnes Cho – gearresteerd.

Na de opstanden op het Plein van de Hemelse Vrede in Beijing in 1989, werd Lai politiek steeds actiever. Hij trok allengs feller van leer tegen de Chinese overheid. Zo zei hij in 1994 dat de voormalige premier Li Peng, door velen verantwoordelijk gehouden voor het bloedig neerslaan van de opstanden, maar beter dood neer kon vallen. Het leidde tot een dreigende sluiting van de Giordano-filialen in China. Om zijn bedrijf te redden, verkocht hij het.

Het is kenmerkend voor de manier waarop Lai het vuur steeds nader aan de schenen werd gelegd. De felle kritiek in de officiële Chinese media op de standpunten van Lai ging hand in hand met economische druk. Bedrijven werd aangeraden om vooral niet te adverteren in de media van Lai – als ze tenminste toegang wilden blijven houden tot de lucratieve Chinese markt.

Onversneden kritiek

Lai liet zich door dit alles niet van zijn stuk brengen, en zijn Apple Daily bleef net zo controversieel. De krant, die vooral in de jaren negentig veel lezers had, is een op een breed publiek gerichte tabloid met veel kleurrijke foto’s en grote koppen. Naast pikante nieuwtjes brengt het blad ook onversneden en felle kritiek op de politieke leiders in zowel Hongkong als Beijing.

Lai speelde een prominente rol bij de Parapluprotesten van 2014, toen demonstranten eisten dat de hoogste leider van Hongkong rechtstreeks door de bevolking gekozen zou worden in plaats van door vertegenwoordigers van bepaalde beroepsgroepen. Hij was vaak onder de demonstranten te vinden en werd ervan beschuldigd een van de financiers van de beweging te zijn. Hij werd gearresteerd en weer vrijgelaten, en de intimidatie tegen hem nam toe. Zo wierpen onbekenden begin 2015 brandbommen naar zijn huis.

Lai had toegang tot de hoogste leiders in de Verenigde Staten, waar hij in de zomer van vorig jaar, toen een nieuwe golf van protesten in Hongkong een hoogtepunt bereikte, gesprekken voerde met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en met vicepresident Mike Pence. Beijing noemde hem daarop een „verrader”.

Jimmy Lai had allang de kans gehad om Hongkong te verlaten, maar hij heeft er net als bijvoorbeeld de prominente activist Joshua Wong, voor gekozen om te blijven. Als „martelaren voor de democratie” genereren zij waarschijnlijk meer internationale steun en langduriger aandacht dan wanneer zij Hongkong zouden ontvluchten.

