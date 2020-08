Op Mauritius dreigt een milieuramp

Twee weken nadat het Japanse vrachtschip Wakashio op een koraalrif voor de kust van Mauritius liep, zijn afgelopen weekeinde de eerste liters olie in zee gevloeid. De tanker, op weg van China naar Brazilië, heeft naar schatting vierduizend ton olie aan boord; zeker duizend liter olie zou inmiddels in de Indische Oceaan zijn gestroomd. Met helikopters probeert men zoveel mogelijk brandstof van het schip weg te halen; maandagmiddag was ongeveer vijfhonderd ton olie geborgen. Er bestaat vrees dat de tanker in tweeën breekt.

Een milieuramp dreigt. Op beelden is te zien hoe de olie zich verspreidt door de heldere wateren bij Pointe d’Esny. In de nabijgelegen baai, het nationaal park Blue Bay, ligt het grootste koraalrif van Mauritius. In dit internationaal beschermde reservaat leven bijzondere vissoorten.

Uit de lagunes is volgens autoriteiten al zo’n tweehonderd ton olie, smurrie en vervuild water verwijderd. Mauritius heeft niet de middelen om het lek te beperken of voldoende expertise om het schip weg te slepen, zei premier Pravind Jugnauth afgelopen weekend. Frankrijk, Japan en Griekenland hebben ondersteuning toegezegd. Inmiddels is op het eiland de noodtoestand van kracht. Vrijwilligers hebben de afgelopen dagen geprobeerd de olie op te ruimen en er zijn acties georganiseerd om geïmproviseerde ‘booms’ te knopen, drijvende kussens die ervoor zorgen dat de olie op één plek op het water blijft drijven en niet verder kan spoelen. De inwoners gebruiken materialen die voor handen zijn: visnetten, stro, zelfs hun eigen haar.

Geïmproviseerde barrières

De eerste Franse assistentie arriveerde maandag, vanaf het dichtbijgelegen eiland Réunion, met eigen booms om de geïmproviseerde barrières te versterken. De olie moet daarna worden opgezogen vanaf het wateroppervlak.

De getroffen wateren en stranden zijn geliefde trekpleisters. Toerisme is van cruciaal belang voor de economie van Mauritius; vorig jaar werd in de sector bijna 1,4 miljard euro verdiend. In maart werden internationale reizen van en naar Mauritius tijdelijk stilgelegd wegens Covid-19.

Een ecologische ramp zou meer problemen betekenen voor de economie. Bovendien komen door de olie ook de voedselvoorziening en de volksgezondheid van de Mauritiërs in gevaar.

Inwoners zijn ontevreden over de aanpak van de ramp door premier Jugnauth, die volgens hen veel te laat maatregelen heeft genomen. De autoriteiten zijn inmiddels een onderzoek gestart naar de stranding van het schip.

