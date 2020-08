‘Niemand had ons verteld wat het Concertgebouw was’

De Syrische zusjes Jawa (24) en Shaza (16) Manla spelen van jongs af aan een klassiek Midden-Oosters instrument. Toen ze in 2015 in Nederland belandden, duurde het niet lang voor ze door het hele land gevraagd werden voor concerten. Apart, maar ook samen, zoals de droom van grote zus Jawa ooit was.

Jawa zou professioneel ballerina worden, een missie van haar moeder die het nooit was gelukt. In Damascus danste Jawa jaren op de balletschool, tot er een verplichte zomercursus muziek werd georganiseerd. De directeur van de muziekschool ontdekte hoe snel Jawa een muzikaal oor ontwikkelde. Het kostte wat moeite, maar hij wist haar moeder te overtuigen haar een instrument te laten kiezen. Jawa koos de ud, de Arabische luit.

Ik zie een stoere, gespierde jongen voor me, met een heel gevoelig en kwetsbaar innerlijk Shaza Manla musicus

Ze trok haar kleine zusje, bij wie een grootse balletcarrière er door astma ook al niet in zat, in haar enthousiasme mee. Ooit, als ze oud waren, zouden ze samen in een band spelen, droomde Jawa. De vijf jaar oude Shaza vond het allang prima, en welk instrument maakte haar niet uit. „Als hij maar groter was dan de ud van mijn zus”, weet ze nog. Ze koos de qanûn, de trapeziumvormige citer, ook een instrument uit het standaard Midden-Oosterse ‘takht’-ensemble. Giechelend: „Die klonk zo mooi zacht en lief. Ik zie een stoere, gespierde jongen voor me, met een heel gevoelig en kwetsbaar innerlijk.”

Professionele hoogte

Voor het gezin Manla naar Nederland kwam, woonden ze nog een tijdje in Egypte. Individueel studeerden en speelden de zusjes daar in hun eigen kring bevriende musici. Shaza, die in Syrië nog niet bijzonder goed was geweest, spurtte in Egypte plotseling in recordtijd naar professionele hoogte. „Dat was heel lief”, herinnert Jawa zich, „Een klein negenjarig meisje dat met zo’n enorm instrument op schoot iedereen verbaasde.” Maar zo nam de meisjesdroom van Jawa veel sneller dan verwacht vaste vorm aan. Met een percussionist vormden ze het Qasyoun Trio, vernoemd naar een berg nabij Damascus. De zusjes begonnen elkaar traditionele liederen te leren, en met name Shaza leerde Jawa liedjes die ze zelf gecomponeerd had.

Mensen staan heel erg open voor nieuwe muziek, ze zijn heel nieuwsgierig Jawa Manla musicus

Hun moeder maakte de gevaarlijke oversteek naar Europa, en de zusjes kwamen niet veel later in een Nederlands AZC terecht. Het Nederlands Blazers Ensemble kreeg als eerste lucht van hun talent. Wilden ze niet komen spelen op hun nieuwjaarsconcert in het Amsterdamse Concertgebouw? „We begrepen het woord ‘concert’ en we wilden weer spelen, dus we zeiden ja”, vertelt Jawa. „Niemand had ons verteld wat het Concertgebouw was. Toen we daar binnenliepen konden we niets uitbrengen van verbazing. Gingen we hier spelen?”

Vanaf toen ging het snel. Ook het Grachtenfestival vroeg de zusjes in 2016 voor het eerst. Voor Shaza wordt het dit jaar de tweede keer, Jawa wordt al voor de vierde keer gevraagd. Ze spelen woensdag met het Qasyoun Trio klassiek Arabische, Turkse en Griekse muziek, maar ook een paar zelfgecomponeerde werken. Wat ze spelen hoeven ze niet aan te passen aan Nederlandse oren. „Mensen staan heel erg open voor nieuwe muziek, ze zijn heel nieuwsgierig”, heeft Jawa gemerkt. „Dat is een van de leukste dingen hier.”

Jawa en Shaza Manla spelen woensdag met percussionist Modar Salama twee concerten in Felix Meritis in Amsterdam, als onderdeel van het Grachtenfestival. Het eerste concert, om 12 uur, wordt online gestreamd. Inl: twee concerten in Felix Meritis in Amsterdam, als onderdeel van het Grachtenfestival. Het eerste concert, om 12 uur, wordt online gestreamd. Inl: grachtenfestival.nl