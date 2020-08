Miljoenen werklozen in de VS zitten in onzekerheid

Het is de regeling die een explosie van armoede tijdens de coronapandemie in de Verenigde Staten tot nu toe heeft voorkomen. Tot voor kort kregen miljoenen Amerikanen die in deze crisistijd aangewezen zijn op werkloosheidssteun 600 dollar (zo’n 510 euro) extra per week. In maart besloot het Amerikaanse Congres de bonus in te voeren. Eind juli liep de steunmaatregel af. Wat nu?

Op die vraag is nog geen duidelijk antwoord, ook niet na de reeks decreten die president Donald Trump afgelopen weekend uitvaardigde over verdere noodsteun.

Trump kondigde in een van de decreten weliswaar aan dat de regeling wordt verlengd, met 400 in plaats van 600 dollar per week voor Amerikanen die zonder werk zitten. Maar of dit kleinere bedrag ooit bij alle mensen komt die het nodig hebben, is zeer de vraag. Amerikaanse media wijzen op grote onduidelijkheid hierover. Zo wordt het aantal Amerikanen dat het extra werkloosheidsgeld tot voor kort ontving, geschat op tussen de 25 en 30 miljoen. Of Trumps besluit deze hele groep omvat, is onbekend. Amerikaanse deelstaten zouden bovendien een kwart van de 400 dollar moeten ophoesten, maar zij kampen door de coronacrisis met ernstig geldgebrek.

Budgetrecht

De Democraten noemen de besluiten van Trump „ongrondwettelijk”. Het Congres heeft het budgetrecht, stellen zij, niet het Witte Huis. Dat geldt volgens hen ook voor de andere executive orders die Trump afkondigde, waaronder verlenging van een moratorium op huisuitzettingen.

Onderhandelingen tussen de Democraten, de Republikeinen en het Witte Huis over een nieuwe reeks coronasteunmaatregelen zitten al weken vast. Democraten willen een pakket van 3,4 miljard dollar, als opvolger van het pakket van 2,2 miljard waartoe het Congres in maart besloot. De Republikeinen, waaronder Trump, willen ditmaal juist aanzienlijk minder uitgeven aan noodsteun. Trump probeert zich te midden van de impasse op te werpen als redder van de Amerikanen in nood, maar de Democraten zien de decreten als onwettige afleidingsmanoeuvre en eisen alsnog een volwaardig pakket waar het Congres, inclusief de door Republikeinen gedomineerde Senaat, mee instemt.

Zo blijft de onzekerheid over een nieuwe federale inkomenssteun bestaan, terwijl het aantal nieuwe Covid-19-besmettingen per dag in het land rond de vijftigduizend ligt.

Anders dan in Europa, waar overheden grootscheeps de inkomens van werknemers subsidiëren – denk aan de Nederlandse NOW-regeling – ligt in de VS de nadruk op ruimhartige werkloosheidssteun. Het werkloosheidscijfer in de VS schoot omhoog van 3,5 procent in februari naar 14,7 procent in mei, maar daalt sindsdien weer. Afgelopen vrijdag werd bekend dat er in juli 1,8 miljoen nieuwe banen bij kwamen in de VS. De werkloosheid ligt op 10,2 procent.

Trump reageerde uitgelaten op het banencijfer, maar niet iedereen staat erbij te jubelen. Econoom James Knightley van ING stelt in een analyse dat het officiële werkloosheidscijfer van „de werkelijke toestand van de arbeidsmarkt sterk vertekent”. Alleen wie actief op zoek is naar werk, is erin meegenomen. Knightley hecht meer aan een ander getal: het totale aantal mensen dat in de VS een vorm van werkloosheidsuitkering ontvangt. Dit cijfer groeide van minder dan 2,5 miljoen vóór de coronacrisis naar boven de 30 miljoen begin mei. En dit cijfer daalt sindsdien niet, anders dan de officiële werkloosheid.

Zonder de extra federale steun – of het nu 400 of 600 dollar is – vallen de inkomens van miljoenen Amerikanen die door ‘corona’ zonder werk zitten, in één klap goeddeels weg. Voor de coronacrisis lag de federale werkloosheidsuitkering (bovenop de zeer minimale steun van de staten) op gemiddeld 387 dollar per week voor een periode van maximaal 26 weken, schrijft denktank Brookings Institution. En niet elke werkloze kreeg die steun. Naar verwachting zetten Democraten, Republikeinen en Trump de komende weken de onderhandelingen in Washington voort. De Amerikanen die door het virus hun baan kwijt zijn, blijven in het ongewisse.