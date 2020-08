McDonald’s stapt naar rechter in vete met ontslagen topman

McDonald’s stapt naar de rechter om 40 miljoen dollar (34 miljoen euro) aan ontslagvergoeding en aandelenopties terug te eisen van zijn ontslagen bestuursvoorzitter Steve Easterbrook. De keten zegt bewijs te hebben dat Easterbrook tijdens zijn ontslagprocedure gelogen heeft over seksuele relaties die hij had met medewerkers van het concern. McDonald’s beschuldigt hem nu van fraude en verduistering van bewijsmateriaal, meldt The New York Times maandag.

Easterbrook moest in november vorig jaar gedwongen terugtreden als McDonald’s-baas, nadat was uitgekomen dat hij een verhouding had met een ondergeschikte. Dat was tegen het bedrijfsbeleid. De fastfoodketen wilde er geen groot openbaar conflict van maken en besloot Easterbrook op „zo rustig mogelijke manier” weg te sturen, schrijft The New York Times. Hij kreeg geld mee en mocht zijn aandelenopties houden.

In de ontslagovereenkomst stond ook dat McDonald’s de gouden handdruk kon terugeisen als later zou blijken dat Easterbrook niet de waarheid had verteld. Dat lijkt nu het geval. Het bedrijf doorzocht na een anonieme tip nogmaals Easterbrooks e-mailaccount en vond naar eigen zeggen bewijs dat de topman in het jaar voor zijn ontslag met drie medewerksters een seksuele verhouding had. Er zaten onder meer naaktfoto’s van de vrouwen tussen zijn e-mail. Ook bleek dat hij een van de vrouwen voor honderdduizenden dollars aan aandelen heeft gegeven. Easterbrook en McDonald’s hebben nog niet gereageerd.

Easterbrook (53) leidde McDonald’s vanaf 2015 en werkte daarvoor al ruim twintig jaar bij het hamburgerimperium. In zijn tijd als topman gaf hij McDonald’s, dat in een dip zat, een grondige opfrisbeurt. Er kwamen touchscreens voor de bestellingen, de vestigingen kregen een nieuw interieur en de kwaliteit van producten als koffie en hamburgers verbeterde. Het zorgde ervoor dat de beurskoers van het bedrijf verdubbelde.