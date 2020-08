McDonalds eist 40 miljoen terug van de vorige topman om z’n seksuele escapades

„De basis van ons bedrijf is dat we ethisch, eerlijk en betrouwbaar zijn.” Met deze woorden van oprichter Ray Kroc uit 1958 zette McDonald’s maandag een bijzondere stap. De fastfoodreus daagt voormalig topman Steve Easterbrook voor de rechter en vordert zijn vertrekvergoeding van zo’n 40 miljoen dollar (34 miljoen euro) terug.

Easterbrook had van 2015 tot 2019 de leiding bij McDonald’s, maar werd afgelopen november door het bestuur gedwongen te vertrekken nadat was gebleken dat hij een korte periode ongepaste intieme berichten uitwisselde en videogesprekken had met een ondergeschikte.

McDonald’s vond Easterbrooks acties getuigen van een slecht beoordelingsvermogen en in strijd met de bedrijfswaarden. De Brit kreeg desalniettemin een riante vertrekvergoeding mee omdat McDonald’s twijfelde aan de juridische houdbaarheid van ontslag op staande voet: het contact was wederkerig en niet fysiek. Bovendien, zo verzekerde Easterbrook (53), was dit zijn enige ongepaste seksueel getinte contact met een medewerker.

De oude baas zou hebben gelogen over relaties met ondergeschikten

Dat blijkt een leugen, stelt McDonald’s in de aanklacht tegen Easterbrook, die maandag via een deponering bij beurswaakhond SEC openbaar werd. In het jaar voor zijn vertrek had Easterbrook met drie vrouwelijke werknemers van McDonald’s fysieke seksuele contacten, zo ontdekte het hamburgerconcern. Vorige maand ontving McDonald’s een anonieme tip. Daarop stelde het een onderzoek in waarbij het tientallen „naakte, deels naakte of seksueel expliciete foto’s en video’s van verschillende vrouwen, onder wie de werknemers” aantrof in de digitale archieven. Easterbrook – voormalig accountant en topman van noodleketen Wagamama – had de foto’s en filmpjes van zijn werkmail naar zijn privémail gestuurd.

De tijdscoderingen bewijzen volgens McDonald’s dat Easterbrook „herhaaldelijk” het bedrijfsbeleid schond dat er geen intieme relaties mogen zijn tussen werknemers die in een hiërarchische verhouding tot elkaar staan. Ook zou hij een medewerkster na hun eerste seksuele contact een aandelencompensatie van honderdduizenden dollars hebben toegekend.

Had men geweten van Easterbrooks seksuele contacten, dan was hij op staande voet ontslagen en had hij nooit zo’n hoge vertrekvergoeding gekregen, stelt McDonald’s over het „bedrog” van Easterbrook.

Met ruim 36.000 vestigingen is McDonald’s een van de grootste ketens ter wereld, met een jaaromzet van zo’n 21 miljard dollar. Topman Chris Kempczinski, die in november de positie van Easterbrook overnam, stuurde maandag een interne e-mail waarin hij de ontdekking van wangedrag bekendmaakte. Net zoals in de aanklacht, waarin McDonald’s zich als een „gezinsgericht” en „integer” bedrijf neerzet, onderstreept hij het belang van het naleven van de „waarden” waar zijn bedrijf voor staat. „McDonald’s tolereert van geen enkele werknemer gedrag dat onze waarden niet reflecteert.”