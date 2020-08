Opgestapte premier wist Libanon niet te veranderen

De Libanese premier Hassan Diab heeft maandagavond zijn aftreden aangekondigd. Zijn regering stapt op nadat een explosie in het havengebied van Beiroet aan zeker tweehonderd mensen het leven kostte en zesduizend gewonden eiste. Kort daarop braken er in de Libanese hoofdstad massale protesten uit.

„We moeten een land worden dat zijn burgers respecteert”, verklaarde Diab in een televisietoespraak, waarin hij zichzelf neerzette als een welmenend hervormer die in de weg gezeten is door een corrupt politiek systeem. „Hun corruptie is groter dan de staat”, aldus de opgestapte premier. „En deze corruptie is geëxplodeerd in de haven van Beiroet.”

De explosie werd veroorzaakt door 2.750 ton ammoniumnitraat die ruim zes jaar lang is blijven liggen in het havengebied. Dit weekend gingen tienduizenden Libanezen de straat op om te protesteren tegen deze dodelijke nalatigheid en de systematische corruptie die Libanon in een diepe economische crisis heeft getrokken.

Net zoals zijn aftreden was Diabs aantreden het gevolg van massale protesten. De voormalig onderwijsminister trad in december aan nadat honderdduizenden demonstranten zijn voorganger Saad Hariri tot aftreden hadden gedwongen. De 61-jarige academicus Diab wierp zich destijds op als een ogenschijnlijk onafhankelijke technocraat die Libanon door de crisis zou loodsen.

In plaats daarvan kreeg Libanon meer van hetzelfde. Diabs ministers onderhielden nauwe banden met bestaande politieke machtsblokken en bleven onderhevig aan het getouwtrek tussen Libanons vele religieuze groepen. Ook Diabs eigen imago liep een deuk op, nadat hij maar liefst 1 miljoen dollar (850.000 euro) aan ontslagvergoeding had geëist van zijn oude werkgever, de prestigieuze American University of Beirut (AUB), terwijl de helft van de Libanezen onder de armoedegrens leeft en zijn voormalige universiteit onlangs nog achthonderd werknemers heeft ontslagen.

Noodsteun

Een van Diabs belangrijkste taken als premier was het binnenhalen van een miljardenpakket aan noodsteun van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Hoewel de premier zelf aanvankelijk tot een deal bereid leek, liepen de onderhandelingen begin vorige maand vast. De politieke machtsblokken die achter de schermen de touwtjes in handen hielden, gingen niet akkoord met de door het IMF geëiste hervormingen om corruptie tegen te gaan.

Lees ook: Aan stroppen in Beiroet bungelen portretten van de politieke leiders

Het vertrek van de premier zonder invloed geeft demonstranten daarom weinig reden tot vreugde. Ook is er nog geen sprake van nieuwe verkiezingen. Het land zal voorlopig bestuurd worden door een demissionair kabinet, terwijl Libanons politieke elite onderhandelt over de aanstelling van een nieuwe premier. De ervaring leert dat dit maanden in beslag kan nemen.

Bestaande machtsblokken

Zulke onderhandelingen openen alleen maar de weg naar meer corruptie, waarschuwt de aan het Levant Institute for Strategic Affairs verbonden Libanese analist Sami Nader. Dat de Franse president Emmanuel Macron vorige week opriep tot de formatie van een ‘regering van nationale eenheid’ stemt hem evenmin optimistisch. Juist door alle bestaande machtsblokken te betrekken bij de kabinetsformatie blijft het bestaande systeem in stand.

„Een regering van nationale eenheid betekent in Libanon hetzelfde dievenkartel dat ons al dertig jaar bestuurt”, aldus Nader. „Diabs aftreden lijkt misschien een overwinning voor de demonstranten, maar geloof me: onze elites hebben nog een miljoen trucs achter de hand hebben om de wil van het volk te negeren.”