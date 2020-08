‘Libanese premier gaat aftreden regering aankondigen’

De Libanese regering gaat aftreden. Dat zal premier Hassan Diab later op maandagavond aankondigen, melden internationale persbureaus en lokale media op basis van de minister van Volksgezondheid. Diab zal om 18.30 uur (Nederlandse tijd) een televisietoespraak houden. Aanleiding van de val van het kabinet zijn de aanhoudende protesten in Libanon na de grote explosie vorige week in de hoofdstad Beiroet, waarbij meer dan tweehonderd doden vielen.

De druk op de regering liep de afgelopen dagen sterk op. Tienduizenden Libanezen gingen afgelopen weekend de straat op omdat ze het kabinet verantwoordelijk houden voor de ramp in Beiroet. De explosie werd veroorzaakt door ruim 2.700 ton ammoniumnitraat dat lag opgeslagen in de haven. De autoriteiten zouden al jaren hebben geweten dat het gevaarlijke spul zich er bevond. Zesduizend mensen raakten gewond.

Of het vertrek van de regering de demonstranten tevreden zal stellen, is nog de vraag. De Libanezen hebben genoeg van het huidige met corruptie en vriendjespolitiek doordrenkte politieke systeem. Zij zullen waarschijnlijk verdergaande verandering willen dan enkel een nieuw kabinet, zegt NRC-correspondent Melvyn Ingleby.

Zondag en maandag stapten al drie ministers op. Minister van Justitie Marie-Claude Najm vroeg de rest van de bewindslieden haar voorbeeld te volgen. Najm was de derde minister die was teruggetreden. Zaterdag kondigde premier Diab aan dat hij zou gaan vragen om vervroegde parlementsverkiezingen.

Lees ook: Aan stroppen in Beiroet bungelen portretten van de politieke leiders