Libanese kunstwereld hard geraakt door ontploffingen in havengebied

De enorme ontploffingen in de haven van Beiroet van afgelopen dinsdag hebben ook de kunstwereld in de Libanese hoofdstad hard geraakt. Diverse kunstinstellingen binnen een straal van twee kilometer van de haven zijn verwoest dan wel ernstig beschadigd. Verdwenen onder het puin zijn de kunsthandels Marfa’ Projects, Galerie Tanit, Opera Gallery, Sfeir-Semler Gallery, de Arab Image Foundation en Ashkal Alwan.

Het Sursock Museum, dat vijf jaar geleden na een kostbare renovatie werd heropend, is ook ernstig getroffen. Volgens The Art Newspaper zijn verschillende werken uit de museumcollectie beschadigd door vallend puin, waaronder het geschilderde portret van Nicolas Sursock, de man naar wie het museum is vernoemd. Museumdirecteur Zeina Arida zegt dat de resultaten van de vijf jaar durende renovatie van het museum door de explosies verloren zijn gegaan. „Zelfs tijdens de burgeroorlog was het niet zo erg”, aldus de directeur.

Een van de zwaar beschadigde zalen van het Sursock Museum. Foto Felipe Dana/AP

De lage koers van de Libanese munt maakt het volgens Arida vrijwel onmogelijk om de schade aan het ernstig beschadigde museumgebouw te herstellen. „Ik weet niet eens of we het ons wel kunnen veroorloven om nieuw glas te bestellen voor de kapotte ramen en deuren”, zegt de directeur.

Met dat probleem zullen meer beschadigde kunstinstellingen kampen. In de maanden voorafgaand aan de ramp kampte Libanon al met ernstige economische problemen, die nog werden verergerd door de kosten van de coronapandemie. Sinds afgelopen oktober grootschalige protesten tegen de corruptie bij de overheid begonnen, verloor het Libanese pond meer dan 80 procent van zijn waarde.

Een van de zwaar beschadigde zalen van het Sursock Museum waar enkele maanden geleden nog een grote Picasso-tentoonstelling was. Foto Sursock Museum/AFP

Bij de explosies en de daarop volgende branden zijn zeker 158 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er duizenden gewonden en honderdduizenden raakten hun huis kwijt. De schattingen van de schade in Libanon lopen op tot in de miljarden euro’s.