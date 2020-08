Een Nederlandse vrouw spreekt in de supermarkt Engels met een buitenlandse man. Ze geeft haar beperkte kennis omtrent het medische gespreksonderwerp aan door te zeggen: „I am not an expert, I am a lake.”

