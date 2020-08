In gevangenis van Taghi’s rechterhand heerst corona

Een foto van een groene gevangenisvloer, met zes mensen in blauw-witte pakken voorzien van mondmaskers, latex handschoenen en schoenbeschermers. De Brabander Erik van Rooij appt vanuit zijn cel een beeld door van hoe gevangenen worden getest op corona. Na een aantal dagen krijgt Van Rooij een brief van een Colombiaans laboratorium in zijn cel die hij doorstuurt. „Nombre: Van Roay Hendrikus Wilhelmus Joannes”, staat er, een vrije interpretatie van zijn naam. En daaronder, in kapitalen: „Positivo.”

In de Colombiaanse gevangenis La Picota waar Saïd Razzouki, rechterhand van Ridouan Taghi, vastzit, is op grote schaal corona uitgebroken. Volgens gevangene Van Rooij is vrijwel iedereen die hier vastzit positief getest op het virus. In het gevangenisblok waar hij zit, zou inmiddels één iemand zijn overleden en zijn twee mensen op de intensive care opgenomen. In blok B, waar volgens Van Rooij Saïd Razzouki verblijft, heeft volgens de Brabander ook vrijwel iedereen corona. Van hen liggen nu vier mensen op de IC.

Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie zegt niet op het bericht te kunnen reageren, net als de advocaat van Saïd Razzouki. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er „minstens twee” Nederlanders vastzitten in La Picota, maar kan geen namen geven. De woordvoerder zegt dat aan de Colombiaanse gevangenis schriftelijk is gevraagd om Nederland op de hoogte te houden van de gezondheidssituatie in het cellencomplex.

Onderwereldmoorden

In februari werd Saïd Razzouki opgepakt in Medellin, met hulp van de Amerikaanse drugsbestrijdingsorganisatie DEA, de FBI en lokale politie. Al snel werd Razzouki overgeplaatst naar La Picota, een beruchte gevangenis in Bogotá. De veertiger stond vanaf 2018 internationaal gesignaleerd, omdat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij onderwereldmoorden, Razzouki zou een van de belangrijkste leden van de organisatie van Ridouan Taghi zijn. Dinsdag is er een voorlopige zitting in het grote Marengo-proces rondom de groep Taghi.

In juni was Erik van Rooij, een man uit Geffen die vastzit voor onder meer wiethandel, al bang voor een uitbraak van het coronavirus, zo vertelde hij NRC. Hij is hartpatiënt en rekent zichzelf tot de risicogroep. In juni waren er nog amper coronabesmettingen, maar Van Rooij wees er toen op dat het een kwestie van tijd zou zijn voordat het uit de hand zou lopen.

Gevangenen zitten in La Picota met meerdere mensen bij elkaar in een cel, het eten wordt met een etenskarretje van de ene cel naar de andere gebracht. In maart sprak Amnesty International al zijn zorgen uit over de gevangenissen in Zuid-Amerika. Door de overbevolking zou het onmogelijk zijn efficiënte coronamaatregelen te nemen. In Colombia zitten ongeveer tien Nederlanders vast.

Van Rooij heeft, ondanks zijn positieve test, nog nergens last van. Hij zegt een afspraak te hebben met de Nederlandse ambassade dat ze voor hem zullen zorgen als hij erg ziek wordt. „Maar voorlopig voel ik me prima. Mijn straf zit er in principe op. Maar door de corona-uitbraak zal het nog wel even duren voordat ik vrijkom. Ik wacht maar af, ik heb wel voor hetere vuren gestaan in mijn leven.”

