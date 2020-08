Hongkongse mediamagnaat opgepakt onder nieuwe veiligheidswet

De prodemocratische Hongkongse mediamagnaat Jimmy Lai is maandagochtend lokale tijd in zijn huis opgepakt onder de nieuwe omstreden veiligheidswet. Na de arrestatie deed de politie een inval op de redactie van zijn krant Apple Daily, melden internationale persbureaus. Lai wordt verdacht van „samenspanning met het buitenland, het uiten van opruiende woorden en samenzwering tot oplichting”.

In totaal zijn zeven mensen gearresteerd, onder wie Lai’s zoon en een leidinggevende bij de krant, schrijft het Hongkongse dagblad South China Morning Post. De verslaggevers van de krant zijn niet opgepakt. Hoewel Hongkongse autoriteiten eerder mensen onder de eind juni aangenomen wet hebben opgepakt, is 71-jarige Lai de meest prominente arrestant tot nu toe.

Onder meer separatisme en samenwerken met buitenlandse machten om de nationale veiligheid in gevaar te brengen, zijn strafbaar onder de nieuwe veiligheidswet. Het Nationale Volkscongres in Beijing is verantwoordelijk voor de uiteindelijke interpretatie van de wet. Leden van de prodemocratische beweging kunnen worden gevolgd en door een rechter in China worden beoordeeld. Critici vrezen voor de autonomie van Hongkong, zij zien de wet als een Chinees wapen om een einde te maken aan Hongkongse opstandigheid.