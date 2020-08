Het is maar de vraag of de lucht in vliegtuigen zo veilig is

In het debat over de rol van luchtbehandeling bij de verspreiding van het coronavirus blijkt vaak dat kennis hierover ontbreekt. Veelal wordt de nadruk gelegd op irrelevante factoren.

J.Slagt is gepensioneerd luchtbehandelingsex pert.

Luchtbehandeling omvat luchtventilatie en lucht(re)circulatie. Omdat de mens afvalstoffen in de lucht achterlaat en zuurstof verbruikt heeft hij behoefte aan een zekere hoeveelheid verse lucht. Deze wordt van buiten aangezogen en door de luchtbehandelingsinstallatie in de ruimte gebracht. Eenzelfde hoeveelheid ruimtelucht wordt afgezogen en naar buiten uitgeblazen. Dit noemen we ventilatie.

Omdat er voor het binnenklimaat meer lucht nodig is dan alleen de verse lucht wordt een deel van de totale luchthoeveelheid gerecirculeerd. Daarbij wordt de afgezogen lucht na centraal te zijn behandeld opnieuw aan een ruimte toegevoerd. De centrale behandeling omvat filtering, verwarming, koeling, bevochtiging en/of ontvochtiging van de lucht.

Is ventilatie beter?

Bij de verspreiding van het coronavirus zou je zeggen dat ventilatie beter is dan recirculatie omdat recirculatielucht besmet kan zijn en vers van buiten aangezogen lucht niet.

Onderzocht zou moeten worden of het virus het recirculatieproces overleeft. De lucht passeert op hoge snelheid en op turbulente (dat is brute) wijze een filter, warmtewisselaars, een sproei- of stoombevochtiger en een of meer schoepenwielen van ventilatoren. Verder maakt de lucht een lange reis door luchtkanalen, geluiddempers en luchtroosters. Deze barrière moet voor het virus veel lastiger zijn te nemen dan een afstand van anderhalve meter.

Ik vraag me dan ook af welke rol de mate van het gebruik van ventilatielucht en/of recirculatielucht speelt bij de verspreiding van het virus. Speelt de luchtbeweging niet een grotere rol?

Hoe beweegt lucht

De aard van de beweging van de lucht, de dynamiek, is een factor van intermenselijke contact en zou dus van invloed kunnen zijn op de verspreiding van het virus. In grote lijnen kunnen we drie soorten van luchtbeweging onderscheiden: top-down, bottom-up en dwarsventilatie.

De laatste soort wordt vaak toegepast. Aan de ene zijde van de ruimte wordt dan lucht ingeblazen en aan de tegenoverliggende zijde wordt zij afgezogen. In een dergelijk luchtpatroon van zijwaarts stromende lucht zal een afstand van 1,5 meter ons niet beschermen. Bij een gangbare luchtsnelheid in de ruimte van 1 meter per seconde verplaatsen deeltjes zich tussen twee personen in 1,5 seconde.

De top-downbeweging wordt veel toegepast in supermarkten maar vooral ook in vliegtuigen. Wanneer deze lucht boven op een hoofd botst zal hij direct zijdelings afbuigen. Dan lijkt de buurman snel bereikt, te meer daar met name in vliegtuigen de luchtsnelheid in de cabine noggroter is dan de gangbare 1 meter per seconde.

Bottom-upventilatie wordt zelden toegepast, omdat met dit systeem opwervelend stof in de ruimte wordt gebracht. Wel is de bottom-upluchtbeweging waarschijnlijk het meest effectief tegen de verspreiding van het virus omdat de lucht langs het lichaam naar boven scheert en ergens boven het hoofd wordt afgezogen.

Voor de verspreiding van het coronavirus door luchtbehandelingsinstallaties zou dus naar mijn idee niet de kwaliteit maar de dynamiek van de lucht doorslaggevend zijn. Het lijkt erop dat deze installaties afgesloten ruimten niet veiliger maken, ook niet in vliegtuigen met hun effectieve wijze van luchtfiltering. Immers, als het niet gaat om de luchtkwaliteit maar om de aard van de luchtbeweging zijn er mogelijk risico’s.

Het beste advies lijkt nog steeds afgesloten ruimten te mijden. Blijf thuis of zoek de rust buiten en houdt voor alles afstand of, zoals Vondel zijn Wildzang besluit: „Wie nu een vogel worden wil die trekke pluimen aan, vermijd’ de stad en straatgeschil en kieze een ruimer baan.”