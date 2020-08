‘Dode en tientallen gewonden bij protesten Wit-Rusland’

Bij protesten in Wit-Rusland in reactie op de omstreden landelijke verkiezingen is in de nacht van zondag op maandag zeker één persoon om het leven gekomen, doordat diegene geraakt werd door een politiebusje. Dat heeft de mensenrechtenorganisatie Spring 96 maandag bekendgemaakt. Ook zijn tientallen mensen gewond geraakt en werden zeker 140 demonstranten gearresteerd nadat zij slaags raakten met de politie.

De protesten ontstonden zondagavond in de hoofdstad Minsk, nadat een aantal exitpolls zittend president Aleksandr Loekasjenko als winnaar aanwees. De demonstraties brachten duizenden mensen op de been. De politie zette waterkanonnen en traangas in tegen de betogers. Mogelijk zijn er meer mensen opgepakt, aldus Spring 96. „Dit zijn pas de eerste data.”

De Wit-Russische Centrale Verkiezingscommissie heeft maandag op basis van voorlopige resultaten bekendgemaakt dat zittend president Aleksandr Loekasjenko de verkiezingen op landelijk niveau met 80 procent van de stemmen gewonnen heeft. Zijn belangrijkste tegenkandidaat, Svetlana Tichanovskaja, zou 9,9 procent van de stemmen hebben gekregen.

De uitkomst wordt in twijfel getrokken: volgens critici zijn de verkiezingen in het Oost-Europese land niet vrij. Loekasjenko is al 26 jaar aan de macht in Wit-Rusland en staat bekend als de ‘laatste dictator van Europa’. Oppositiekandidaat Tichanovskaja erkent de uitslag niet. Deze staat „ver af van de realiteit”, aldus haar woordvoerder.

