Op deze foto is duidelijk te zien dat er olie lekt uit de MV Wakashio, een Japanse bulkcarrier die aan de grond liep voor zuidoostkust van Mauritius. In de bijna twee weken dat de tanker er lag, ontstonden door weersomstandigheden, scheuren in de romp. Deze foto is aangeleverd door het Franse ministerie van Defensie, dat helpt bij de schoonmaak.

Foto Gwendoline Defente/AP