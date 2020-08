De kat moet gekoeld, ze weten het zeker

De kinderen maken zich zorgen. Het is zó heet, en dan zo’n warme vacht. Het leven moet op dit moment ondraaglijk zijn voor poezen.

Die van ons geven daar geen blijk van, of het moet zijn dat ze nog inactiever zijn dan anders. Zo langgerekt mogelijk dweilen ze over de houten vloer, liefst overdwars in de looproute naar de keuken (waterijsjes!).

De kinderen willen desalniettemin actie. Ze leggen een koelelement uit de vriezer op de kat, die het zich laat aanleunen. Hij blijft in ieder geval liggen, terwijl hij tegelijkertijd door vier kinderhanden wordt geaaid. Want ook dat, denken de kinderen, helpt vast.

Veel te koud

Maar een kat koelen met een bevroren element is helemaal geen goed idee, zegt dierenarts Peter Klaver desgevraagd. Het element kan wel tot min 20 graden zijn: veel te koud. Bevriezingsverschijnselen zijn niet denkbeeldig. „En katten kunnen niet goed aangeven dat ze het niet prettig vinden”. Beter is het om een fles met lauwkoud kraanwater in de buurt te leggen. Dat voelt ook koel en de kat maakt zelf uit of hij er gebruik van maakt. Ook de verhouding tussen koelelement en dier doet ertoe. Een poezenromp is niet veel groter dan een koelelement. Zogenoemde koelmatjes zoals die verkocht worden voor honden, zijn meestal wel verantwoord. „Als ze van dik plastic zijn, komt de kou geleidelijk het lichaam binnen.” Vooral voor grote(re) honden, is dat prima.

Het beste is als het dier zelf een koele plek kan opzoeken. Schaduw in de tuin, een gang of kelder. Een kat of hond die het te warm heeft, kun je herkennen aan een (veel te) snelle ademhaling.

Wat zeker niet moet, is een hond laten rennen naast de fiets op asfalt. Honden zweten via kussentjes op hun voeten, legt Klaver uit, en het asfalt is gloeiendheet. Overigens verbaast hij zich ook over mensen die in deze hitte gaan hardlopen. „Maar dat is een persoonlijke mening.”

