De ‘brillenoorlog’ escaleert verder in de rechtszaal

Komen brillenzaken als Pearle en Eye Wish nog in Frans-Italiaanse handen? Officieel is EssilorLuxottica al een jaar bezig om de overname van de Nederlandse optiekketen GrandVision voor elkaar te krijgen. Wie de twee partijen maandag in de Rotterdamse rechtszaal bezig hoorde, zag ze vooral voorsorteren op het verbreken van de verloving.

Lees ook: De winkels van Pearle zijn nu inzet van een brillenoorlog

Het kort geding was aangespannen door EssilorLuxottica – door beide partijen tot EssiLux afgekort – dat inzage eist in de administratie van GrandVision. Het Frans-Italiaanse bedrijf is onder meer de maker van de zonnebrillen van Ray-Ban. Het Nederlandse GrandVision zou te weinig informatie delen over de manier waarop het is getroffen door de corona-uitbraak. Die informatie is belangrijk voor EssiLux vanwege koopafspraken die het vorig jaar heeft gemaakt met de belangrijkste aandeelhouder van GrandVision: investeringsmaatschappij HAL. Voor 5,5 miljard euro zou EssiLux het belang van ruim 76 procent van HAL overnemen.

EssiLux heeft haast. De Europese Commissie blokkeerde de overname aanvankelijk vanwege mededingingsbezwaren. Door nu eigen winkels te verkopen in vier Europese landen, kan EssiLux een te grote machtsconcentratie vermijden. Eind augustus moet daarover een voorstel liggen bij de Europese Commissie. „Maar dan hebben we wel deze informatie nodig”, stelt het concern.

Uitgestelde betalingen

EssiLux vindt dat GrandVision „verstoppertje” speelt. Zo vernam het bedrijf naar eigen zeggen pas achteraf dat GrandVision begin maart uitstel van betaling aanvroeg bij leveranciers en verhuurders. Ook maakte het bedrijf in verschillende landen gebruik van overheidssteun en stelde het investeringen en belastingbetalingen uit. De koper meent dat hij daarvoor toestemming had moeten geven. Volgens EssiLux schond de optiekketen daarmee afspraken die gemaakt zijn rond de overname. Die zouden erop neerkomen dat GrandVision de normale bedrijfsvoering zou voortzetten. Bij de Nederlandse onderneming vinden ze dat van schending van de afspraken geen sprake is.

„Juist door in te grijpen voorkwamen we dat de verliezen veel verder zouden oplopen. Dát was voor ons voortzetting van de normale bedrijfsvoering.”

Het Frans-Italiaanse concern vreest achteraf fors te moeten betalen vanwege de uitgestelde betalingen en wil weten hoe groot de schade is. Geen gekke vraag van een toekomstig eigenaar, meenden de advocaten van EssiLux.

Het bedrijf stuurde vorige week dinsdag deurwaarders langs bij de kantoren van GrandVision en HAL om de informatie alvast veilig te stellen. „Een georkestreerde inval”, noemde de advocaat van GrandVision die actie. IT-systemen en telefoons van werknemers werden daarbij gekopieerd. „Zij mochten pas om elf uur ’s avonds het pand verlaten. Dat is nog nooit vertoond in Nederland.” De documenten liggen nu in een kluis bij een gespecialiseerd bedrijf te wachten op een oordeel van de rechter. Die moet bepalen of EssiLux er recht op heeft.

Lees ook: Is de brillenreus wel klaar voor een nieuwe overname?

Bij GrandVision en HAL vinden ze dat ze genoeg bereidheid hebben getoond om de vragen van EssiLux te beantwoorden en vermoeden ze andere motieven. Een advocaat van HAL noemde het „powerplay” met als doel „nieuwe onderhandelingen te bewerkstelligen” over de prijs.

EssiLux herhaalde maandag van plan te zijn de overname „zoals afgesproken” af te ronden, maar zei wel dat als er afspraken geschonden zijn, dat tot heroverweging van de koop zou kunnen leiden.

De advocaat van GrandVision legde uit waarom het bedrijf de documenten niet zomaar wil vrijgeven. „EssiLux is een belangrijke concurrent met een eigen winkelnetwerk. Op het moment dat EssiLux openlijk speculeert over het afbreken van de transactie, wil je niet delen met een concurrent wie waar wil zitten [met de winkels].” Als GrandVision de documenten moet weggeven heeft dat volgens de raadsman een „onomkeerbaar effect”. „EssiLux wil geen informatie. EssiLux wil in de administratie rondneuzen. Dat is echt iets heel anders.”

De rechter doet op 24 augustus uitspraak.