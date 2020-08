Crisis in Wit-Rusland. Hoelang blijft buurman Rusland afzijdig?

Rubberen kogels, flash-banggranaten, ten minste één dode en tientallen gewonden.

De autoriteiten in Wit-Rusland reageerden zondag met grof geweld op de protesten tegen – naar het zich laat aanzien – de zoveelste gestolen verkiezingen in Wit-Rusland. Volgens de Centrale Kiescommissie heeft zittend president Aleksandr Loekasjenko, aan de macht sinds 1994, ruim 80 procent van de stemmen gehaald. Maar oppositieleider Svetlana Tichanovskaja erkent de uitslag niet. Maandagavond gingen opnieuw betogers de straat op. Slaagt Loekasjenko erin om in het zadel te blijven? Of wacht Wit-Rusland een Majdanopstand naar Oekraïens voorbeeld? Zeven vragen.

1 Wat gebeurde er zondag precies?

Het nieuws over de gebeurtenissen in Wit-Rusland was moeilijk te volgen omdat in het hele land het internet bijna volledig plat lag. Duidelijk is dat niet alleen in de hoofdstad Minsk maar ook in andere steden burgers de straat op gingen. In het centrum van Minsk verzamelden zich tienduizenden demonstranten. De politie reageerde met flash-banggranaten en met rubberen kogels. Daardoor raakten tientallen demonstranten gewond. Ten minste één betoger kwam om het leven nadat hij was aangereden door een vrachtwagen van de oproerpolitie. Het kanaal Nextra op Telegram (een populair Russisch alternatief voor WhatsApp) sprak maandagmiddag van drie doden. De politie liet maandag weten dat er in het hele land 3.000 aanhoudingen waren verricht. Het OM liet weten zeker 80 betogers te zullen vervolgen wegens deelname aan „zware ongeregeldheden”. Daar staat in Wit-Rusland een maximale gevangenisstraf van 15 jaar op. Ook werden zondag 22 journalisten aangepakt, onder wie vertegenwoordigers van de Russische pers. De Russische oorlogscorrespondent Semjon Pegov werd bewusteloos geslagen door de oproerpolitie en aangehouden.

2 Wie heeft de presidentsverkiezingen gewonnen?

Volgens de Wit-Russische autoriteiten is zittend president Loekasjenko met een overweldigende meerderheid herkozen. Meteen na het sluiten van de stembussen op zondagavond publiceerde de Centrale Kiescommissie een ‘exitpoll’ waaruit zou blijken dat Loekasjenko 79 procent van de stemmen had gehaald. Maandagmiddag publiceerde de kiescommissie een voorlopige ‘uitslag’: 80,08 procent voor Loekasjenko en 10,09 procent voor Tichanovskaja.

Bijna niemand hecht enig geloof aan deze uitslag. Veel kiezers hebben kans gezien een foto van hun stembiljet op te sturen via het systeem Golos (‘Stem’) dat is opgezet om de uitslag te monitoren. In deze peiling heeft Tichanovskaja ruim 80 procent van de stemmen gekregen, zo maakten de moderatoren van Golos bekend. In de loop van maandag kwamen er ook steeds meer officiële tellingen van individuele stembureau’s naar buiten. Ook daaruit rijst het beeld op dat Tichanovskaja een grote meerderheid heeft gehaald.

In de loop van de verkiezingsdag waren er al aanwijzingen van fraude. Zo zou bijna de helft van de kiezers al voor de verkiezingsdag zijn stem hebben uitgebracht. Of dat echte kiezers waren is de vraag: op zondag ontstonden er enorme rijen voor de stembureau’s. Bij het sluiten van de stembussen hadden velen hun stem nog niet kunnen uitbrengen. De oppositiekandidate heeft maandag de Centrale Kiescommissie gevraagd de verkiezingen ongeldig te verklaren.

3 Waarom hebben Wit-Russen de buik vol van Loekasjenko?

Aleksandr Loekasjenko laat zich graag ‘Batka’ (‘vadertje’) noemen. In de chaotische jaren negentig was Loekasjenko de populairste politicus binnen de landen van de voormalige Sovjet-Unie. Loekasjenko koos voor restauratie van het Sovjetverleden: van de herinvoering van de oude communistische vlag tot het handhaven van de staatsbedrijven en collectieve boerenbedrijven.

In de afgelopen kwarteeuw bleeft Wit-Rusland een aangeharkte socialistische heilstaat – met alle repressie die daarbij hoort. Vooral jonge Wit-Russen hebben daar geen trek meer in. In de afgelopen jaren is de Wit-Russische economie bovendien langzaam in het slop geraakt. Nu Rusland niet langer bereid lijkt die economie te subsidiëren, dreigt langdurige stagnatie. Met zijn mismanagement van de coronacrisis (volgens ‘Batka’ vormde het virus geen gevaar) heeft Loekasjenko zelfs zijn trouwste supporters van zich vervreemd.

Voor de presidentsverkiezingen van dit jaar meldden zich twee vertegenwoordigers uit de Wit-Russische elite: bankier Viktor Babariko en oud-diplomaat Valeri Tsepkalo. Beiden werden geweigerd, Babariko werd zelfs opgepakt. Maar het feit dat voormalige medestanders van Loekasjenko hem openlijk afvallen is een teken aan de wand.

Een gewonde demonstrant. Het OM liet weten zeker 80 betogers te zullen vervolgen wegens deelname aan „zware ongeregeldheden”. Foto Stringer

4 Wat zijn de internationale reacties?

De Russische president Vladimir Poetin belde maandagochtend met president Loekasjenko om hem te feliciteren met de ‘overwinning’. Ook uit China en Kazachstan kwamen felicitaties. De reacties in Europa waren afkeurend. De Duitse regering liet weten dat er veel aanwijzingen zijn voor stembusfraude. De EU keurde het geweld tegen de demonstranten af. De Poolse premier Mateusz Morawiecki riep het hoofd van de Europese Commissie Ursula von der Leyen op tot een spoedbijeenkomst van de Europese Unie over de situatie in Wit-Rusland.

5 Kan de situatie verder escaleren?

Maandagavond verzamelden zich opnieuw betogers in het centrum van Minsk. Daarop openden ordetroepen het vuur. Mogelijk leidt dit alleen maar tot meer geweld. Zondag al bleek dat demonstranten niet bang waren om terug te vechten. Op sommige plaatsen werd de oproerpolitie overlopen door de woedende menigte. Volgens de Wit-Russische autoriteiten raakten gisteren 39 politiemensen gewond. Toch lijken de autoriteiten vastbesloten het protest zo snel mogelijk en met alle middelen neer te slaan. Maandag liet de geheime dienst KGB weten een aanslag op Tichanovskaja te hebben „voorkomen” – wat niet erg geruststellend klonk. President Loekasjenko sprak dreigende taal. „Ik heb gewaarschuwd dat er geen Majdanrevoluties zouden komen hier, hoe graag sommigen dat ook zouden willen”, zei de president. „Het antwoord zal passend zijn.”

6 Blijven Loekasjenko’s ordetroepen loyaal?

In 2014 sloot de president van Oekraïne, Viktor Janoekovitsj, na weken van straatgevechten op het Majdanplen in Kiev een deal met de oppositie. De volgende dag vluchtten zijn ordetroepen, die met scherp hadden geschoten op demonstranten, naar Rusland en werd zijn positie onhoudbaar. Vooralsnog lijken de Wit-Russische oproerpolitie en de binnenlandse veiligheidstroepen loyaal aan Loekasjenko. In het centrum van Minsk werden maandag naar het lijkt commando’s ingezet, die met rubberen kogels op vreedzame demonstranten en pers schoten.

Of Loekasjenko ook een beroep kan doen op het reguliere leger, is echter de vraag; de Wit-Russische strijdkrachten bestaan grotendeels uit dienstplichtigen.

Juichende demonstranten. Tatyana Zenkovich/EPA

7 Hoelang blijft Rusland afzijdig?

Wit-Rusland is voor Rusland van het grootst mogelijke strategische belang en Moskou wil het land koste wat het kost binnen zijn invloedssfeer houden. In het afgelopen jaar heeft het Kremlin Loekasjenko onder druk gezet om werk te maken van de zogeheten ‘Uniestaat’ Rusland-Witrusland, een verdrag uit 1999 dat voorziet in de integratie van beide landen. Afgelopen december weigerde Loekasjenko om zijn handtekening te zetten onder een reeks van afspraken over verregaande economische samenwerking.

Als vergeldingsmaatregel is Rusland gestopt met het geven van kortingen op olieleveranties, waar Wit-Rusland sterk afhankelijk van is. Analisten houden rekening met Russisch militair ingrijpen als de situatie verder uit de hand loopt. Eind juli werden in Wit-Rusland 33 Russische huurlingen aangehouden. Volgens Loekasjenko hadden de mannen opdracht om de situatie in Wit-Rusland te destabiliseren. Volgens Russische media zijn de huurlingen in de val gelokt door de Oekraïense geheime dienst, en zou Wit-Rusland voor hen slechts een tussenstop zijn op weg naar werk elders.

Hoe dan ook, bij een ‘Majdanscenario’ waarin een pro-Westerse regering aan de macht komt in Wit-Rusland, zal Moskou niet afzijdig blijven. De huidige politieke crisis in Wit-Rusland kan zo gemakkelijk uitgroeien tot een nieuwe confrontatie tussen Rusland en het Westen.

