Finland, Estland en Litouwen stellen reisbeperkingen in voor Nederlanders

Vanwege het gestegen aantal coronabesmettingen in Nederland stellen Finland, Estland en Litouwen reisbeperkingen in voor Nederlanders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de kleurcode voor de drie Noord-Europese landen daarom aangepast van geel naar oranje. Dat betekent dat mensen wordt aangeraden er alleen naartoe te reizen als dat echt noodzakelijk is.

Litouwen weigert vanaf deze maandag 10 augustus Nederlandse reizigers en laat alleen nog mensen toe met een werk- of verblijfsvergunning. Ook in Finland is alleen nog aantoonbaar noodzakelijk (werk)verkeer welkom.

Nederlanders die Estland in willen, moeten 14 dagen in thuisquarantaine. Die verplichte thuisquarantaine geldt ook voor mensen die toch Finland of Litouwen in mogen voor hun werk of anderszins.