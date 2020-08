Chinese vliegtuigen in Taiwanees luchtruim tijdens Amerikaans bezoek

Chinese gevechtsvliegtuigen hebben maandag het Taiwanese luchtruim betreden. Een dag eerder arriveerde de Amerikaanse minister van Volksgezondheid Alex Azar in Taiwan voor een officieel bezoek. Dat meldt persbureau Reuters. China ziet Taiwan als onderdeel van de Volksrepubliek en heeft het bezoek veroordeeld.

Het Taiwanese ministerie van Defensie liet weten de Chinese vliegtuigen met eigen patrouillevliegtuigen uit het luchtruim gedreven te hebben. Het is volgens Reuters de derde keer sinds 2016 dat Chinese gevechtsvliegtuigen door de Straat van Taiwan vlogen om het Taiwanees luchtruim te betreden.

China had eerder aangekondigd te zullen reageren op het bezoek van Azar. De minister ontmoette maandag de president van Taiwan Tsai Ing-wen. Daarbij zei Azar dat hij blij was om in Taiwan te zijn om een boodschap van steun en vriendschap over te brengen. De VS noemde het bezoek een „historische gebeurtenis” en het belangrijkste bezoek aan Taiwan in vier decennia.