China legt sancties op aan elf Amerikanen om situatie in Hongkong

China heeft sancties opgelegd aan elf Amerikanen, onder wie de Republikeinse senator Ted Cruz van Texas en de directeur van Human Rights Watch Kenneth Roth. Dat heeft een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken maandag gezegd tijdens een persconferentie, meldt persbureau Reuters. Het is een tegenreactie op de strafmaatregelen die de Verenigde Staten namen tegen elf Chinese bestuurders in Hongkong, onder wie de hoogste leider Carrie Lam.

De woordvoerder zei dat China sancties oplegt aan „Amerikanen die zich slecht hebben gedragen in kwesties met betrekking tot Hongkong.” De getroffen Amerikanen zijn volksvertegenwoordigers als senatoren Marco Rubio, Tom Cotton, Josh Hawley en Pat Toomey en medewerkers van ngo’s. Wat de sancties precies inhouden, is niet bekendgemaakt.

De VS legden vrijdag sancties op aan elf Chinezen vanwege de omstreden veiligheidswet van afgelopen juni die de autonomie van Hongkong ten opzichte van China indamt. Hun eventuele financiële tegoeden in de VS werden bevroren en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen.

Sancties over en weer

Het is voor de tweede keer in korte tijd dat de VS en China over en weer sancties opleggen. Vorige maand legden de VS straffen op aan Chinese ambtenaren die betrokken waren bij de onderdrukking van de Oeigoeren in de regio Xinjiang in China, waaronder ook het bevriezen van financiële tegoeden en het ontzeggen van toegang tot de VS. Als tegenreactie legde China sancties op aan een aantal Amerikanen. Ook toen waren Ted Cruz en Marco Rubio het doelwit, omdat zij openlijk kritiek hebben geuit op Beijing.

De betrekkingen tussen de VS en China zijn de afgelopen maanden verder verslechterd. Er waren onder meer conflicten over handelsbetrekkingen, de status van Hongkong en de Chinese aanpak van de coronapandemie. Ook waren de VS boos over de Chinese aanspraken op een deel van de Zuid-Chinese Zee en was China ontstemd over het bezoek van de Amerikaanse minister van Volksgezondheid aan Taiwan, dat China ziet als een afvallige provincie.

