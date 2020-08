‘Belgen zijn hier nu even niet welkom’

De burgemeester van Bergen op Zoom is bezorgd. Zijn Brabantse gemeente valt op als het gaat om het aantal besmettingen met het coronavirus. Tussen 1 en 9 augustus werden er in zijn gemeente 965 mensen getest, 139 daarvan bleken positief, volgens burgemeester Frank Petter (CDA). Dat aandeel positieve tests van ruim 14 procent is veel hoger dan in de rest van het land, waar dat de laatste dagen opliep tot 3,6 procent.

Landelijk kwamen er maandag 630 vastgestelde coronabesmettingen bij, de hoogste stijging sinds 26 april. Op de intensive cares lagen 29 mensen met Covid-19, daarnaast zijn 99 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

Er zijn grote regionale verschillen: in de regio Amsterdam-Amstelland waren 194 nieuwe besmettingen, in de regio Midden- en West-Brabant, waar Bergen op Zoom onder valt, 41. Net als in de rest van het land raken in Bergen op Zoom vooral jongvolwassenen besmet, maar wat opvalt is dat in de Brabantse gemeente ook relatief veel vijftigers besmet raken.

Lees ook het laatste nieuws: Grootste toename vastgestelde coronabesmettingen in maanden

Wat de bron is, is niet vastgesteld: het bron- en contactonderzoek van de GGD heeft in Bergen op Zoom geen directe veroorzaker van de besmettingen opgeleverd. „Het liefst heb je natuurlijk een duidelijke bron, zodat je het vuurtje snel en effectief kunt uittrappen”, zegt Petter. „Maar we vinden niet waar de besmettingen zijn begonnen.” De burgemeester benadrukt wel dat de bereidwilligheid om mee te werken met het contactonderzoek „enorm” is.

Offerfeest

Wel zijn er vermoedens. Zo is de helft van alle besmettingen in Bergen op Zoom vastgesteld binnen de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap. „Het offerfeest van anderhalve week geleden is zeer waarschijnlijk een aanleiding geweest voor veel besmettingen”, zegt Petter. „We gaan nu na waar die mensen allemaal op bezoek zijn geweest. Het maakt ons opnieuw bewust van het belang van de anderhalve meter afstand, ook in familieverband.”

Burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom tijdens de persconferentie van maandag: „Waarom kun je vanuit Antwerpen zo Nederland in?” Foto Robin Utrecht/ANP

In Bergen op Zoom worden maatregelen genomen, maar echt ingrijpen gebeurt nog niet. In de collegezaal van het oude stadhuis kondigt Petter tijdens een persconferentie aan dat er onder meer extra controle komt in de horeca en dat de handhavingscapaciteit wordt opgeschroefd. Ook blijft de moskee vooralsnog gesloten. De burgemeester wil eerst kijken of dat effect heeft, voordat hij verdere maatregelen neemt. Donderdag wordt besloten of mondkapjes in winkelcentra kunnen worden ingevoerd.

Grenscontroles

Een complicatie is dat Bergen op Zoom dicht bij de Belgische grens ligt. Mensen uit bijvoorbeeld de provincie Antwerpen, waarvoor Nederland code oranje heeft afgegeven, kunnen zich gemakkelijk naar de gemeente verplaatsen. „Belgen zijn hier altijd welkom, maar nu even niet”, aldus Frank Petter.

Afdwingen kan hij dat echter niet. „Het verkeer aan de grens moet gereguleerd worden, vind ik. Dan denk ik aan grenscontroles, zodat alleen essentiële reizen nog toegestaan zijn. Maar daarbij heb ik de landelijke overheid nodig. Want zolang die grens open blijft, kan ik in Bergen op Zoom wel allerlei maatregelen gaan nemen, maar is het dweilen met de kraan open.”