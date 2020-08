AZ loot Viktoria Plzen in voorronde Champions League

AZ treft in de tweede voorronde van de Champions League het Tsjechische Viktoria Plzen. De voorronde gaat over één wedstrijd die AZ thuis zal spelen op 25 of 26 augustus. Maandag kwam bij de loting vast te staan dat AZ definitief de tweede voorronde ingaat, en het meest gunstige Nederlandse ticket naar Ajax gaat.

Als AZ het duel tegen de Tsjechen wint, speelt het nog een laatste kwalificatieduel voordat het zich plaatst voor het hoofdtoernooi; de verliezer stroomt in in de derde kwalificatieronde van de Europa League. Bij de wedstrijd is geen publiek toegestaan.

Door het feit dat AZ in de loting deelnam, werd duidelijk dat de UEFA het protest van AZ terzijde schuift. De Alkmaarders hadden bezwaar aangetekend omdat de club vond dat het meer recht had om in een latere ronde de Champions League mocht instromen.

Ajax en AZ stonden gelijk in punten toen de eredivisie in maart werd stilgelegd, maar Ajax had een beter doelsaldo. Volgens de KNVB gaf dit de doorslag bij de vraag wie namens de Nederlandse clubs het beste ticket krijgt. De Alkmaarders stelden dat ze op basis van een beter onderling resultaat recht hadden op een latere instroom in de Champions League.

Tenzij Olympique Lyon of Napoli het nog lopende toernooi wint, plaatsen de Amsterdammers zich rechtstreeks.