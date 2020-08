Als een roofdier dat zijn prooi besluipt

Op een warme junidag om zes uur ’s morgens was de muizige man van middelbare leeftijd bij een vrouw binnengelopen. Hij had trek in een sigaret, wilde een vuurtje en had haar naar binnen zien gaan. Maar toen hij in haar huiskamer stond, trok de 29-jarige bewoonster „m’n hele broek kapot”, vertelt de verdachte met uitgestreken gezicht. „Zij viel mij aan. Ik was bang dat ze ging gillen en toen ben ik maar gebleven.”

Het kost de drie strafrechters moeite hun verontwaardiging te onderdrukken als ze het onwaarschijnlijke verhaal horen. „Waarom nam u uw peuk weer mee het huis uit?”, vraagt de voorzitter over het bewijsmateriaal. En, smaalt hij: „Hebt u daadwerkelijk anderhalf uur moeten vechten om weg te komen?” Of draaide het om seks? Om half acht ’s ochtends trof de moeder van de bewoonster de verdachte aan in zijn blote kont. Hij zat met z’n piemel te spelen terwijl haar dochter op de grond laveloos voor zich uit staarde.

De verdachte vluchtte het huis uit. En als het slachtoffer haar onbekende indringer niet op eigen kracht had opgespoord en aangegeven, had er nooit meer een haan gekraaid naar deze uitspatting. De politie arresteerde Gerard en nu wordt hij verdacht van seks met een wilsonbekwame vrouw. Beelden van een beveiligingscamera op straat en de laptop bij het slachtoffer thuis hebben hem verraden.

Gerard zag zijn kans schoon en stortte zich op de ladderzatte vrouw zonder zich te realiseren dat de webcam van haar laptop aanstond. Als een roofdier besluipt hij zijn prooi. Hij vraagt de jonge vrouw om een massage van zijn zere heup, wurmt de bh los en betast haar tepels, buik, en borsten. Terwijl het konijn toekijkt gaat hij met ontbloot bovenlijf pal voor haar staan en duwt zijn penis in haar mond.

Of die ook in haar vagina is beland, is de vraag. De officier en het slachtoffer denken van wel: de vrouw heeft een soa opgelopen en vertelt de politie dat , hoe dronken ze ook was, haar vagina die ochtend slijmeriger was dan normaal en ook anders rook. Maar Gerard en zijn advocaat bestrijden dat. Hoewel er verdachte geluiden klinken – wordt een condoomverpakking opengescheurd? – staat deze binnendringing niet op beeld en kan die niet worden bewezen.

Een andere kwestie is in hoeverre de verdachte in de gaten had dat zijn slachtoffer niet bij zinnen was. Het alcoholgehalte in haar adem bedroeg die middag meer dan 2.000 microgram per liter, blijkt uit een test door de verslavingspoli – omgerekend meer dan achttien biertjes. Starnakel bezopen waggelt ze haar huis in, registreert een camera, terwijl Gerard van een afstandje toekijkt. Op de webcambeelden lurkt ze aan een longdrinkglas wodka-Dubbelfris en praat ze met dubbele tong. Op het moment dat de verdachte haar ertoe brengt hem te pijpen, neemt ze zijn penis in de mond maar zie je haar hoofd opzij vallen, naast de benen van de verdachte. Alsof ze in slaap is gevallen.

Het slachtoffer was te dronken om haar seksuele wil kenbaar te maken en weerstand te bieden, concludeert de aanklager. Ze eist op basis van artikel 243 in het Wetboek van Strafrecht 22 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor het seksueel binnendringen van de dronken vrouw. Gerard heeft alleen aan zichzelf en zijn eigen lust gedacht, zegt ze: „Dat het slachtoffer onder invloed was, wist hij. Je hoort hem vragen of ze nog zat is. Het is schokkend dat deze verdachte volstrekt nul inzicht heeft in eigen handelen en verantwoordelijkheid.”

Die 22 maanden celstraf krijgt Gerard van de rechtbank, ook al kan niet bewezen worden dat hij zijn penis behalve in de mond ook in de vagina heeft gebracht. Vast staat dat de vrouw in een toestand van verminderd bewustzijn verkeerde. „Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf is passend. Verdachte heeft op een grove manier inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer in haar eigen woning waar ze zich veilig zou moeten voelen.”

De jonge vrouw kan het niet navertellen. Ze is een jaar later op haar scooter aangereden en overleden. Een vrouw van in de zeventig zat achter het stuur, vertelt haar moeder. Die strafzaak moet nog behandeld worden. „Ik hoop maar dat dit snel gebeurt”, zegt de moeder, „dan kan daarna het rouwen beginnen.”

Procesdeelnemers

Officier van justitie: Jantien Kolkman Rechtbank: Cees Kleinrensink, voorzitter; Sanne Janssen; Tilly Poland Advocaat: Cyril Weijers

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 10 augustus 2020