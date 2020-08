Vijf dagen meer dan 25 graden in De Bilt, 29ste hittegolf een feit

Voor de 29ste keer sinds het KNMI in 1901 begon met weermetingen, is er in Nederland sprake van een hittegolf. De temperatuur kwam zondag even na 10.00 uur al boven de 25 graden uit in De Bilt, meldt Weeronline. Het was de vijfde dag op rij dat het kwik boven de 25 graden steeg, wat nodig is voor een officiële hittegolf.

Lees ook: Zet een fles bevroren water bij de ventilator en ga niet eindeloos pootjebaden

Omdat de temperatuur sinds woensdag ook nog eens drie keer boven de 30 graden uitkwam in De Bilt, is nu aan alle eisen voor een hittegolf voldaan. Vorig jaar noteerde het KNMI ook al een hittegolf in augustus. Van 23 augustus tot 29 augustus werden toen hoge temperaturen gemeld. De langste hittegolf dateert van 1975, toen het kwik achttien dagen lang tot boven de 25 graden steeg.

Weerbureaus verwachten dat het warme weer in ieder geval de aankomende dagen aanhoudt. Voor grote delen van Nederland geldt dat tot en met donderdag de temperatuur kan oplopen tot boven de 30 graden. Vanaf donderdag neemt de kans op regen wel toe, een dag later zal de temperatuur hoogstwaarschijnlijk een stukje dalen.