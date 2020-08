Speuren naar overlevenden onder het puin

„Dit zou er weleens één voor ons kunnen worden”, klinkt het dinsdagmiddag in de WhatsApp-groep van USAR nadat nieuws over de explosie in de haven van Beiroet bekend is geworden. Voordat Stephan Petersen, hondenbegeleider bij de landelijke politie, op woensdagochtend wakker is, heeft hij al bericht binnen: er gaat vanavond een team naar Beiroet, kom naar het hoofdkwartier in Eindhoven.

USAR, het Nederlandse team dat is gespecialiseerd in urban search and rescue (opsporings- en reddingsoperaties in stedelijk gebied), staat altijd paraat. Gebeurt ergens een ramp, dan kan er binnen 24 uur een team worden samengesteld met experts van onder meer brandweer, politie en defensie. Het door de Verenigde Naties erkende team komt in actie als het ministerie van Buitenlandse Zaken dat beslist. Vorige week reageerden ook instanties uit onder meer Frankrijk, Polen, Italië en Duitsland op Libanons oproep om noodhulp en -personeel. In de USAR-vlucht die woensdag uit Eindhoven vertrok, zaten 63 hulpverleners, onder wie acht speurhondenbegeleiders en hun dieren, ingenieurs en een trauma-arts. Oud-ambassadeur Hester Somsen vloog mee, om zich bij het crisisteam van de ambassade te voegen.

‘Surrealistisch’

Het team krijgt door de Libanese autoriteiten een specifiek zoekgebied toegewezen, tegenover de plek van de ontploffing. Daar moeten ze op zoek naar mensen die vastzitten tussen het puin en nog gered kunnen worden. De afgelopen dagen gingen „in een blur voorbij”, vertelt Petersen op vrijdagavond aan de telefoon. Hij heeft dan een dag met reddingshond Jessie, een herder, op de pier gewerkt. Tussen de in elkaar gezakte wanden van grote opslagloodsen.

„Eerst staat alles in het teken van de voorbereiding: je hond klaarmaken, naar het hoofdkwartier, vliegen naar Libanon.” Vooraf proberen de reddingswerkers in te schatten op wat voor plek ze terechtkomen. „In de media zagen we beelden van hoe de haven er eerder uitzag. Vandaag stond ik in de after-foto. Surrealistisch.” Van de te doorzoeken pier is weinig over, schetst Petersen.

Slachtoffers vindt Jessie niet – USAR voert uiteindelijk geen reddingsacties uit. Negen verkenners die op donderdagmiddag, zonder honden, een eerste ‘schouw’ deden, constateerden al dat in het aangewezen gebied waarschijnlijk niemand meer wordt gevonden. De ontploffing veroorzaakte een enorme krater, maar de schade in Beirut is „ongelijkmatig”, vertelt Peters. Direct rondom de explosie is de schade enorm, maar stonden weinig woongebouwen. Als op vrijdag de honden worden ingezet in het ‘Nederlandse gebied’, is dat vooral om uit te sluiten dat er nog levende slachtoffers zijn. „Als wij inschatten of er mensen zijn, doen we wij mensen dat visueel. De honden gebruiken hun neus, daar kunnen wij niet aan tippen.” Elke plek wordt door twee dieren bezocht, zodat we zeker weten dat er niemand is.

Om de honden in de hitte zo veel mogelijk te ontzien, worden ze alle acht op hetzelfde moment meegenomen. Het team begint vroeg in de ochtend, de honden lossen elkaar elk uur af. Tussen twee vrachtwagens is een zeil gespannen voor schaduw. „We moeten voorzichtig lopen en uitkijken voor glas of andere splinters, dat zou niet goed zijn voor haar poten”, aldus Petersen, die ook tijdens het telefoongesprek Jessie nauwlettend in de gaten houdt. Terug op de teambasis gaat Jessie in een bad om zowel stof af te spoelen als eventuele chemische stoffen die in de haven aanwezig waren.

Eerder verleende USAR hulp na de zware aardbeving in Nepal (2015), en op Sint Maarten na orkaan Irma (2017). Een missie duurt doorgaans tien dagen, legt landelijk commandant Arjen Littooij uit. De organisatie heeft als primaire taak om mensen te redden. „Na tien dagen is er weinig kans meer op het vinden van levende slachtoffers.”

Internationaal gecertificeerde teams moeten ook tien dagen zelfvoorzienend kunnen zijn, zodat lokale autoriteiten niet extra worden belast.

Laveren

In Beiroet worden de buitenlandse noodteams gestationeerd op een militaire basis vlak bij het havengebied. Dat valt deels onder controle van het Libanese leger, die er daarom de leiding heeft. Elders in de stad bemoeit de Libanese Civil Protection Unit zich met puinruimen. Daartussen is het laveren, vertelt Camille Michel, die in Beiroet de leiding voert over USAR. „We moeten elkaar vooral niet voor de voeten lopen. Als Nederlands team worden we over het algemeen als neutraal gezien. Het wordt gewaardeerd als we een coördinerende rol op ons nemen.”

Als duidelijk is dat geen search and rescue meer nodig is op de pier, stuurt USAR bouwkundigen om de schade te beoordelen in de tweede ring van het getroffen gebied. Daar staan meer woongebouwen. Bij de Nederlandse ambassade, die zwaar is getroffen, helpen USAR-leden met puinruimen in de residentie en appartementen van ambassademedewerkers. „Het is een enorme geruststelling dat USAR dat met zorg kan doen”, stelt oud-ambassadeur Somsen. De ambassade verstrekt de USAR-leiding met informatie over de veiligheid.

Zaterdag wordt de sfeer in Beiroet, waar in andere stadsdelen demonstraties tegen de regering zijn hervat, „grimmiger”, beschrijft USAR-teamleider Michel. Internationale hulpverleners worden vroegtijdig naar de basis geroepen. „We hebben er niets aan als de hulpverleners vastzitten in de confrontaties tussen oproerpolitie en betogers. Ze moeten veilig Beiroet uit kunnen als hun taak erop zit”, zegt Somsen.

In het controlecentrum wordt in de loop van zondag inmiddels aan de terugtocht gedacht, waarschijnlijk maandag. Teamleider Michel: „We helpen waar we kunnen, maar we moeten niet blijven om te blijven.”