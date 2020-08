Moeten Amerikaanse gamers vrezen voor het WeChat-verbod?

Mogen Amerikanen over 45 dagen nog steeds geld uitgeven aan nieuwe skins en andere upgrades in de zeer populaire online games League of Legends en Fortnite? Sinds het moment dat president Donald Trump met een onduidelijke executive order transacties met het Chinese sociaal netwerk WeChat per 20 september verbood, is dat de vraag. Want wat verbiedt de Amerikaanse president nu precies? Sinds het decreet donderdag werd uitgevaardigd wordt daarover volop gespeculeerd.

Trump richt zich in zijn presidentiële decreet op „de dreiging die uitgaat van WeChat”. De president ziet het sociale platform en de tegelijkertijd verboden app TikTok als werktuigen waarmee Amerikaanse burgers kunnen worden bespioneerd en beïnvloed door de Chinese overheid.

Maar in het decreet worden niet alleen de transacties van WeChat verboden, maar ook die van eigenaar Tencent „en enig dochter van dat bedrijf”. Juristen die aan het woord komen in Amerikaanse media zijn er nog niet over uit wat die zinnen precies betekenen. Tencent liet in een reactie weten nog te bestuderen wat het decreet voor „consequenties heeft voor de groep”.

Grootste gamebedrijf ter wereld

Tegenover een journalist van de LA Times zou het Witte Huis donderdagavond verduidelijkt hebben dat het verbod alleen betrekking heeft op transacties van en naar WeChat. Maar juridische experts stellen tegenover dezelfde journalist dat het decreet wel degelijk de ruimte schept om ook achter de transacties aan te gaan van andere dochterbedrijven en investeringen van Tencent.

Als dat gebeurt, kan dat consequenties hebben voor een groot aantal gamebedrijven. Tencent, dat vorig jaar een omzet had van omgerekend 46 miljard euro, is naar eigen zeggen het grootste gamebedrijf ter wereld met 480 games en 800 miljoen spelers wereldwijd. Het bedrijf bezit 100 procent van de aandelen van Riot Games, de ontwikkelaar van League of Legends en een aandeel van 40 procent in Epic Games, het bedrijf achter Fortnite. Daarnaast heeft het kleinere aandelen in het Amerikaanse Activision Blizzard (maker van Call of Duty en Candy Crush) en het Franse Ubisoft (Assassin’s Creed). Als Amerikaanse gamers aankopen doen in deze games, profiteert Tencent daar als (groot)aandeelhouder van.

Daarnaast investeert Tencent in de Verenigde Staten in forumsite Reddit en Snap, het bedrijf achter Snapchat. Is het Amerikaanse bedrijven over 45 dagen nog wel toegestaan om op deze fora te adverteren? Mag bijvoorbeeld de NBA nog wel licentiegelden ontvangen van Tencent, voor het uitzenden van Amerikaanse basketbalwedstrijden in China? En heeft het decreet ook consequenties voor andere bedrijven waarin Tencent aandelen heeft gekocht, zoals Tesla, Universal en Lyft?

Eten en verzekeringen

Het is wachten op wat het Amerikaanse ministerie van Handel gaat doen; die heeft 45 dagen om Trumps decreet uit te werken. Maar ook als het bij alleen een verbod blijft op transacties van en naar sociaal medium WeChat kan het decreet consequenties hebben voor Amerikaanse bedrijven.

WeChat wordt wel het Chinese equivalent genoemd van WhatsApp, maar het is niet alleen een chatapp. WeChat heeft een grote rol in de Chinese consumenteneconomie, omdat het ook functioneert als betalingsapp, een eetbestelapp en een app waarmee verzekeringen en andere diensten kunnen worden afgesloten.

De Britse zakenkrant Financial Times schrijft dat de Amerikaanse merken, zoals Nike, Walmart en Coca Cola de app gebruiken om aan de meer dan een miljard, veelal Chinese gebruikers, producten te verkopen. De servers waar WeChat op draait, bestaan voor een deel uit onderdelen en software die worden geleverd door Amerikaanse computerbedrijven. En als het Amerikaanse bedrijven verboden wordt om enige medewerking te verlenen aan WeChat, zou dat kunnen betekenen dat Google en Apple WeChat uit hun appstores moeten halen.

De FT wijst erop dat Apple na het decreet miljarden aan beurswaarde verloor. Als Chinezen WeChat niet mogen downloaden, kan dat immers grote consequenties hebben voor de verkoop van Apple’s iPhone in China.

Het decreet heeft hoe dan ook de grootste consequenties voor Tencent zelf. Vergelijkingen worden al getrokken met de Chinese technologiefabrikant Huawei. Die verloor na een soortgelijke Amerikaanse ban van ruim een jaar geleden, ook in veel andere landen afnemers voor zijn smartphones en 5G-technologie, onder druk van de Verenigde Staten.

Tencent had sinds november juist ingezet op de uitbreiding van WeChat buiten China, door betalingen met Visa, Mastercard en American Express mogelijk te maken. Het Tencent-aandeel verloor vrijdag op de Hongkongse beurs 5 procent aan waarde, het verlies op de Amerikaanse beurs, waar Tencent via afgeleide aandelen kan worden verhandeld, liep later op naar min 7 procent.

Amsterdamse beurs Prosus hard gedaald De Zuid-Afrikaanse investeringsmaatschappij Prosus, sinds vorig jaar op de Amsterdamse beurs genoteerd, verloor vrijdag na het nieuws over het verbod op WeChat en Tencent 4 procent aan waarde. Het bedrijf heeft een belang van 31 procent in Tencent.